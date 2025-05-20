董事長妻結婚半年出軌！與打工仔激戰　綠帽夫怒告情夫獲賠這個數

台北有科技公司董事長的妻子，新婚不到一年，從交友App結識外遇，兩人互傳裸照及露骨對話，更在任職營造業（建築工程）的男方之高雄住處及汽車旅館多次激戰，董事揭發妻子出軌，氣得向情夫提告指對方侵害配偶權，要求賠償100萬新台幣（約26萬港元）精神賠償，最終獲賠30萬新台幣（約7.7萬港元）。



小玲透過交友App認識阿勇，兩人發展不倫戀。（示意圖/GettyImages）

綜合台灣媒體報道，公司董事長與妻子小玲（化名）在2022年11月結婚，但兩人結婚不到1年，妻子就在交友App認識阿勇（化名），而阿勇明知小玲已婚，也向她傳性愛影片、自慰照等，其後兩人在社交平台上互傳親密調情訊息，更在2023年5月、6月及8月，相約到台北汽車旅館及阿勇位於高雄的住處等地方多次激戰。

董事長揭妻出軌怒告情夫索賠

董事長發現妻子出軌後，立即向阿勇提告，指他侵害配偶權，要求賠償100萬新台幣（約26萬港元）精神賠償。

阿玲與阿勇確實有多次性行為，已經構成侵害配偶權，阿勇被判賠償30萬新台幣（約7.7萬港元）。（GettyImages）

阿勇在案件審理時辯稱，自己和小玲是從交友網站認識，初時他並不知女方已婚，直到2023年4月才知情，強調自己並非蓄意介入他人婚姻，認為賠償金額太高。

台北地院法官審閱相關證物，包括阿玲與阿勇對話紀錄、影片截圖等，認定阿玲與阿勇確實有多次性行為，已經構成侵害配偶權，考量雙方經濟能力、身份地位及加害程度，判阿勇賠償30萬新台幣（約7.7萬港元），可上訴。