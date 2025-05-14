灣仔餐廳驚現「偷窺沖涼景」！直擊對面住戶全裸沖涼　食客好尷尬

在家沖涼竟然變成「真人Show」？本港網絡瘋傳1段影片，指灣仔某泰國菜餐廳由於與對面民居距離近，食客用膳時可隔着玻璃看到對面居民在浴室內洗澡，變相「偷窺沖涼」，令拍攝影片的食客大表尷尬，「其實佢知唔知出面啲人睇到的？我成餐飯就係睇住佢沖涼」。



影片引來網民熱議，有人笑言「餐廳安排嘅表演？」、「贏了99.9%的餐廳」。也有網民建議拍攝者通知對面大廈管理處，以防居民「中伏」，「我如果係你，就會做個好心，打電話畀佢哋大廈嘅管理處，叫管理處通知返業主」。



本港網絡瘋傳1段影片，灣仔某泰國菜餐廳由於與對面民居距離近，食客用膳時可隔着玻璃看到對面居民在浴室內洗澡。（don9_wlc／threads影片截圖）

小心玻璃窗！該食客於5月11日（星期日）在社交平台Threads發布影片，指他當日在灣仔某泰國菜餐廳食飯時，看到對面民居浴室有人在洗澡，直指感到尷尬，「其實佢知唔知出面啲人睇到的？我成餐飯就係睇住佢沖涼。雖然佢磨砂玻璃淨係見到個影，但都有啲尷尬」。

灣仔餐廳驚現「偷窺沖涼景」 食客直擊對面住戶全裸沖涼

影片見到，樓主在餐廳用膳，現場還有不少食客，而餐廳對面民居浴室內，有1名疑似男子正在洗澡。雖然隔着磨砂玻璃，但由於天色已黑加上室內燈火通明，清晰見到男子全裸身影，以及洗澡動作，似乎未有注意到「對面觀眾」。

餐廳對面民居浴室內，有1名疑似男子正在洗澡。（don9_wlc／threads影片截圖）

由於天色已黑加上室內燈火通明，清晰見到男子全裸身影，以及洗澡動作。（don9_wlc／threads影片截圖）

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「餐廳安排嘅表演？」、「算唔算係餐廳嘅娛樂服務？」、「贏了99.9%的餐廳」。

網民籲小心玻璃：磨砂玻璃真係信唔過

也有網民有相同經歷，提醒「小心玻璃」，「我同朋友都喺呢度睇過同一樣嘢，真係好尷尬呀其實」、「磨砂玻璃真係信唔過」、「 佢大機率唔知自己俾人見到全相，佢磨砂睇唔到出面架嘛」、「好多人都忽視咗廁所窗塊玻璃，自己望出去黑麻麻就以為冇嘢，實質人哋出面望入嚟就係光且透」。

有網民建議樓主通知對面大廈管理處，以防居民「中伏」。（don9_wlc／threads）

網民建議通知對面大廈管理處

另有網民建議樓主通知對面大廈管理處，以防居民「中伏」，「慘！班住戶都唔知自己晚晚真人show。幫幫手寫個email去佢屋苑管理處叫佢哋處理。功德無量」、「我如果係你，就會做個好心，打電話畀佢哋大廈嘅管理處，叫管理處通知返業主」。