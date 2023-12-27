尷尬！遊港飲茶餐廳杯水　內地女驚悉真相崩潰：丟人丟到香港了…

【香港旅遊／通關】旅遊遇上不同文化，難免發生尷尬事。有內地女於小紅書發文表示，她來港旅遊到茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半，詎料之後發現該杯水真實用途，令她相當尷尬，感嘆「丟人丟到香港了……我想死」。



旅遊遇上不同文化，難免發生尷尬事。（資料圖片）

該內地女於小紅書以「在香港丟人了…」為題發文分享是次香港旅遊尷尬經歷。她當日在香港走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半。雖然隔籬枱顧客不時望她，但她不以為意，詎料之後發現該杯水真實用途竟是「涮餐具」，令她直呼「丟人丟到香港了」，「我說隔壁桌的人怎麼老看我……我想死以為這是喝的，我喝了一半，看別人桌子，咋都是涮刀叉的，救命，好丟人」。

樓主走到1間茶餐廳用膳，看到桌上茶杯有水就喝了一半，詎料之後發現該杯水真實用途是「涮餐具」，令她直呼「丟人丟到香港了」。（小紅書）

樓主之後回想，「我喝了一半想，怎麼兩個人就一杯水啊！真是有夠好笑」，又標籤了「那些尷尬事」、「搞笑的日常」。

樓主分享是次遊港尷尬事。（小紅書）

帖文引來網民熱議，紛紛安慰樓主，「謝謝你，要不然我也會喝下去」、「應該無所謂吧，我也喝，有些拿來泡」、「 是用來喝的啦，涮餐具是香港人的習慣吧，不丟人啦！」、「可以喝的，沒人管你喝還是洗餐具的，放心」、「姐妹別放心上，不是必須刷餐具的，我跟男朋友出去吃飯，一杯刷餐具另外一部是留着喝」。