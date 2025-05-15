存款失蹤？ATM存款$1.2萬無紀錄　港女崩潰：有收據　銀行咁回應

存款到銀行離奇消失7天？有港女於社交平台發布「警世文」，指她在本港某銀行以自動存款機存款12,000元，存款機有發出收據「收妥無問題」，然而事後檢查戶口發現存款未有入帳「失蹤」！樓主立即致電銀行查詢，職員卻說「無任何插卡存款紀錄」、「所有戶口都無存款紀錄」，令她大感驚嚇，「聽完我嚇到一額汗……明明所有嘢啱晒都可以咁樣樣」。



港女多次向銀行投訴，直至7天後，戶口終於收到存款，但沒有解釋存款「消失」多天原因，感嘆「不停打電話去追去鬧做個癲婆，唔係佢會hea 處理，唔知拖到你幾時，希望唔會再有下一個受害者」。



帖文引來網民熱議，不少人感到驚訝，「慘呀好恐怖呀，我以後會小心」、「唔止1次聽過呢啲情況，真係嚇死！」。也有網民稱遇過同類情況，「電話有show成功交易，即刻打去銀行，又係留資料等7日。不過也有網民認為銀行遇到事件需要時間理，毋須過分擔心。



相關銀行回覆《香港01》表示，早前因技術原因，本行個別分行現金存款機服務曾出現間歇性受阻，就個別客戶的相關查詢，銀行正作出全面跟進。銀行重申，有定期檢查各自助銀行服務，包括自動櫃員機、現金及支票存款機及現金存款機，確保運作暢順。



金管局發言人回覆《香港01》表示，金管局知悉事件，已經要求銀行馬上跟進，確保相關服務運作暢順並妥善處理客戶的查詢及個案。



有港女指她在本港某銀行以自動存款機存款12,000元，存款機有發出收據「收妥無問題」，然而事後檢查戶口發現存款未有入帳「失蹤」，於是致電銀行查詢。（示意圖／gettyimages）

「存錢入戶口， 不論你篤號碼入還是插提款咭去入錢，記得check清楚戶口有冇到數先好掉收據，如果唔係真係有排煩」。該港女於5月7日在社交平台threads發文，指她當天下班後，以「食錢機（自動存款機）」存款12,000元到銀行戶口，「出晒收據收妥無問題嘅」，然而當晚吃完飯透過網上銀行查詢，發現12,000元仍未入帳，「點解一直未見有錢入帳嘅？」。

自動存款機存款1.2萬元未入帳 港女被銀行職員回應嚇驚

樓主感到奇怪，於是致電銀行查詢，詎料職員回答「無任何插卡存款紀錄」，其所有戶口都「無存款紀錄」，令她驚嚇，「嘩！聽完我嚇到一額汗。咁請問我大嗱嗱$12,000飛咗去邊呢？」。

樓主強調，存款機收據有寫齊戶口號碼、櫃員機編號、現金存款金額，「寫明收妥，收錢日期時間都有晒！咁都可以無紀錄，咁大間銀行咩料呀？」。查詢無果下，樓主要等待銀行7個工作天調查事件，「真心真係唔好信晒銀行，真係要自己睇清楚，千祈唔好懶，而家仲要等7個工作天去check喎。真係唔好指意銀行100%無錯，唔好大安旨意，自己辛苦錢嚟！重點係好擾民，明明所有嘢啱晒都可以咁樣樣」。

港女聽畢銀行職員回應令她驚嚇，「嘩！聽完我嚇到一額汗。咁請問我大嗱嗱$12000飛咗去邊呢？」。（AI生成圖片）

7天後存款獲入帳 港女：記得要據理力爭

最終直至5月13日，即事發約7天後，樓主再發文指「經過不停投訴，今早（5月13日）查數終於見到銀行畀返錢」。然而她表示，銀行未有正面回覆為何發生今次「離譜事」，對此感到不滿，「客服只會不停同你講『唔好意思』，叫你畀次機會唔好投訴，但真係記得要據理力爭，唔好畀佢得過且過，必須作出投訴拎埋『投訴號碼』保障自己。不停打電話去追去鬧做個癲婆，唔係佢會hea處理，唔知拖到你幾時，希望唔會再有下一個受害者」。

網民指以後存款會小心。（示意圖／gettyimages）

網民驚訝：以後要小心

網民看過帖文議論紛紛，不少人感到驚訝，「慘呀好恐怖呀，我以後會小心」、「食錢機真係好伏……唔止1次聽過呢啲情況，真係嚇死！」、「無諗過入錢都可以攪到咁，所以真係要攞收據保障自己」、「真心驚，同埋真係每次入完錢望下個apps究竟有無到帳」。

也有網民稱遇過同類情況，「電話有show成功交易，即刻打去銀行，又係留資料等7日」、「我fd fps去我戶口都係見唔到數，最後入紙去金管局check完先知原來係銀行內部hold住咝啲錢，仲要唔止1次」、「之前試過有筆定期存款到期，但網上突然消失咗……發現後即打去問清楚，原來筆錢話『掠』喺某區分行戶口，所以網上睇唔到，如果事主沒留意就遺忘了筆錢」。樓主則回覆表示，「一直唔知咁樣樣，以為自己唔好彩……點知好多苦主」。