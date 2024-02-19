內地女來港ATM提款　驚見5萬存款被清零　銀行咁解釋崩潰：我傻了

銀行存款突然消失？本港網絡熱傳1則小紅書帖文，有內地女指新年期間來港旅行，本打算在香港銀行戶口提取金錢消費吃喝玩樂，詎料在「ATM（自動櫃員機）」查詢餘額時，驚訝發現戶口內數萬元存款竟然「清零」，瞬間傻眼。樓主之後更新帖文，稱獲銀行回覆說是「櫃員誤操作了」，「不小心」把錢扣掉，已全數返還，但她仍然感到生氣，「搞這樣大的烏龍，一句操作錯了就完事了。如果不是我正好發現，這筆錢還不知被銀行佔用多久」。

帖文引來網民熱議，「嘩，咁恐怖嘅！而家香港銀行都信唔過？」、「竟然會出咁低級錯誤」。但也有網民質疑事件真偽，認為「無可能發生的事」、「唔好跟車太貼，呢單嘢好奇怪」。



有內地女指新年來港旅行，打算在香港銀行戶口提取金錢消費吃喝玩樂，詎料在「ATM（自動櫃員機）」查詢餘額時，戶口內數萬元存款竟然「清零」。（示意圖／gettyimages）

該內地女於小紅書以「香港ATM上看到幾萬餘額全變0我傻了」為題發文，直指：「有沒有人遇到過這麼離譜的事情呀？」她表示，新年高高興興來港旅遊，想在香港銀行戶口取現金「吃吃喝喝」，沒想到在「ATM」提款時發現「賬戶變0了」，令她瞬間傻眼。

從樓主上載銀行賬單見到，其銀行戶口本來有約5萬元，但有一筆近5萬元的「銀行收費」，之後餘額變成「0」。

從樓主上載銀行賬單見到，其銀行戶口本來有約5萬元，但有一筆近5萬元的「銀行收費」，之後餘額變成「0」。（小紅書）

樓主指，其戶口原本有數萬元，於是查看戶口紀錄明細，「竟然是12月4號直接被銀行收費給我一筆扣沒了」。她稱自己沒有收過任何銀行通知，當刻致電銀行客服查詢，對方只說留紀錄之後再聯繫，令她崩潰，「我是幹了什麼事情能讓銀行把我幾萬塊錢都不能立即查出來。那我要是身上沒有錢了，就活該我露宿街頭了？家人們誰懂啊，過年旅行這麼糟心」。

樓主之後更新帖文，稱與銀行溝通完，獲回覆「銀行櫃員誤操作了，『不小心』把錢扣掉了，現在已經全數返還」。不過樓主明言還是很生氣，「搞這樣大的烏龍，一句操作錯了就完事了。難道對職員操作沒有風控系統嗎？如果不是我正好發現，這筆錢還不知被銀行佔用多久」。

樓主對事件感到很生氣。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，「嘩，咁恐怖嘅！而家香港銀行都信唔過？」、「銀行竟然會出咁低級錯誤」、「以前我在櫃員機信封入錢800（元），一個星期後打簿發覺點解無800（元）條數，平時我極少打簿查數，最後打電話去果間分行追先入返畀我，唔打簿可能真係無埋都唔知」。不過也有網民質疑事件真偽，「唔好跟車太貼，呢單嘢好奇怪」、「無可能發生的事」。