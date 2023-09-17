驚！定期存款消失清零　銀行指已關戶　女子報警驚揭錢轉到這地方

銀行定期存款竟突然「消失」？馬來西亞1名39歲女子在公司戶口開設的銀行帳戶存入3.5萬令吉（約6萬港元）做定期，惟定期存款到期後，她竟發現戶口「清零」，3.5萬令吉本金「消失」，根行更只戶口已關閉。女子情急下報警求助，幾經查核才發現款項竟被轉到另一戶口，她崩潰得直斥銀行草率。



馬來西亞1名39歲女子，在公司戶口開設的銀行帳戶存入3.5萬令吉（約6萬港元）做定期，惟到期後竟發現戶口「清零」。（示意圖／gettyimages）

綜合當地媒體報道，來自雪州莎阿南的39歲姓謝女子，早前在公司戶口存入3.5萬令吉做定期存款，並且每個月都收到利息。該筆定期存款於8月28日到期，然而謝女8月30日用手機應用程式檢查，發現戶口內的3.5萬令吉本金竟然「清零」。

定期存款本金突然「消失」，謝女急忙向銀行查詢，銀行職員卻指其定期存款戶口已被「關閉」，有關款項已匯入其銀行戶口，惟謝女再次檢查戶口，都沒看到相關紀錄，職員則叫她查看月結單，卸責態度令她相當不滿，「他們（銀行職員）一直叫我檢查月結單，但我查不到，而他們竟然叫我付錢向銀行申請，為何他們不直接在系統驗查？」。

謝女已多次就事件與銀行聯絡，又展示了所有相關應用程式及網站紀錄，卻被當「人肉足球」踢來踢去，她情報下只好報警求助，沒想到發現驚人真相。（示意圖／gettyimages）

謝女稱，已就事件多次聯絡銀行，展示了所有相關應用程式及網站紀錄，卻被當「人肉足球」踢來踢去，事件沒有解決，她焦急下只好報警求助，沒料到迎來驚人真相──原來銀行擅自把其公司戶口的定期存款本金，存入謝女的私人戶口，「最終我無意中發現，私人戶頭無端端多了一筆錢，細查下就是那筆『消失』的款項」。

雖然找回定期存款本金，但謝女批評銀行處事草率，不應把公司戶口登記的定期存款，轉入私人戶口，銀行則回應是技術問題。