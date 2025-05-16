大力士？1歲BB女坐飛機意外扯甩窗框　港爸嚇呆　曝「自首」下場

家長帶幼童外遊總會發生1、2件尷尬事！有港爸在網上發帖講述1歲女兒坐飛機時，因想看窗外風景，「一掹」窗框，下秒整個窗框竟然掉了下來。港爸馬上嚇一跳，想安裝回去卻不果，同時他也擔心安全及賠償等問題。最終他向空姐「自首」，不過機組人員並未要求他賠償，僅叫他在下機前將窗框放在座位即可。事件令網民爆笑，「一歲已經搭飛機仲整爛飛機，今鋪直頭贏99.9%地球人」、「佢對咁細嘅手仔但連人哋隻窗框都拆埋」。



有港爸發帖指1歲女兒坐飛機時想看風景，「一掹」窗框，下秒整個窗框竟然掉了下來。（示意圖，GettyImages）

該名網民在社交平台Threads以「我個女整爛咗架飛機」為題發帖，分享女兒1歲時首次坐飛機，全程都十分乖巧，沒有哭鬧，更令他一度「暗爽」，笑稱「我個女真係天使BB嚟㗎」。然而快下飛機時，女兒突然爬起來站到窗邊並「伸手掹住個窗框」，欲觀看窗外景色，結果「一掹個窗框竟然跌咗落嚟」。

港爸憂安全及賠償

樓主坦言當刻已經嚇呆，心中想過不少假設「窗框原來係可以掹得跌嘅？」、「如果要賠隻窗框，幾錢先夠？」、「點解呢件事會發生喺我身上？」、「飛機咁脆弱安唔安全㗎？」，隨後馬上試圖將窗框安裝回去，始終無果，更深深體會尷尬與無助。

樓主女兒意外「掹下」窗框，小手穿過窗框的照片令網民爆笑，笑言「佢對咁細嘅手仔但連人地隻窗框都拆埋」。（「daddymattershk」Threads）

港爸「自首」下場曝光

樓主只能向機組人員「自首」報告事件，而空姐聞言後向上級請示，隨後告知樓主如何處理，「空姐返嚟笑笑口同我講：『唔使擔心，你走嘅時候將個窗框擺返喺張凳度就得啦』」。樓主直言當刻「鬆咗一大口氣」，但回想事件就覺得尷尬又難忘，並表示事件「會成為我哋一家人以後都記得嘅小插曲」。

網民爆笑：贏99.9%地球人

帖文引起網民熱議，不少人都覺得事件爆笑，有人則笑言「一歲已經搭飛機仲整爛飛機，今鋪直頭贏99.9%地球人」、「佢對咁細嘅手仔但連人地隻窗框都拆埋」，也有人表示「雖然BB咁都整得爛好神奇，不過都不得不讚你願意負責任自首嘅態度」。

另有網民就指有類似經歷，「（窗框）雖然冇跌落嚟，但係鬆㗎」，亦有人表示「其實真係幾易甩for維修拆落嚟換嘢」、「個窗框裝上去嘅時候都係就咁拍上去，所以甩唔係咁岀奇」。

（Threads）