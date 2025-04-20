攜BB搭港鐵！媽媽餵食麵包致「滿地麵包碎」　這樣解釋遭乘客公審

港鐵範圍列明不准飲食，但若是嬰兒肚餓，是否可選擇包容？日前有乘客發文，指搭乘港鐵時於車廂目睹有母親公然餵嬰兒吃麵包，不滿對方導致滿地麵包碎，提醒對方車廂不准進食卻獲這樣回覆，不滿下遂拍照公審到網上，惹來網民兩極討論。



絕大部份網民都批評樓主缺乏同理心，「BB都批鬥」、「正一道德X，關你咩事，又唔係跌到你成身都係」、「大人就話可以忍到餓啫，BB肚餓就要畀佢食㗎啦」，又有網民聲稱在現場，有其他乘客當時幫該名媽媽撿起地上麵包碎屑。不過，有留言覺得不論年紀，都不應在車廂內進食，「個個話肚餓都可食嘢，咁要規條嚟做乜」。



有媽媽攜嬰兒搭乘港鐵期間，於車廂餵食麵包被公審，掀網民兩極討論。（示意圖／資料圖片）

媽媽車廂內餵BB食麵包被乘客公審

該乘客在周四（17日）於facebook群組「將軍澳主場」發布2張照片，指搭乘港鐵一列將軍澳綫列車期間，於車廂目睹有媽媽餵嬰兒進食麵包，他即時向該母親指出車廂內嚴禁進食，但對方聞言則笑着回覆，稱「唔好意思，佢（嬰兒）有啲肚餓」，之後更弄致麵包碎掉滿一地。

疑不慎將麵包碎掉落地上

從照片所示，該媽媽腰間繫上嬰兒腰帶，前方抱着1名目測還是幼童，正在撕下麵包餵給食，小寶寶的前方有1個紅色書包。而第二張照片所見，女子餵嬰兒進食麵包期間，疑不慎將麵包碎掉到地上，故令坐其旁邊的樓主感到不滿。

女子於車廂內撕出麵包，並餵嬰兒進食。（FB「將軍澳主場」圖片）

女子餵嬰兒進食麵包期間，疑不慎將麵包碎掉到地上。（FB「將軍澳主場」圖片）

網民狠斥樓主缺同理心：BB都批鬥

事件引來網民兩派看法，不少人批評樓主缺乏同理心，認為「規矩係死，人係生」，「畀啲同情心啦」、「BB都批鬥」、「正一道德X，關你咩事，又唔係跌到你成身都係」、「大人就話可以忍到餓啫，BB肚餓就要畀佢食㗎啦」、「人哋已經禮貌回應你，咁都要公審」、「睇相都知bb好細個？ 一係聽住佢喊直到落車，一係就望住佢食，自己揀囉」、「你真係咁愛護環境就自己幫手執返（麵包碎）」。

亦有人猜測女子當時同行應該還有另一名小童，「BB無着鞋未識行，N班書包應該不是BB，點樣向幾個月大嬰兒說教呢」、「得饒人處且饒人，人哋家長都係無辦法先咁做」，並勸予樓主應多些包容和體諒。

港鐵列明車廂不得飲食 乘客理應遵守

不過同樣有聲音批評，無論任何原因都不應在車廂內進食，「成日咁長，死都要喺呢幾分鐘食」、「個個話肚餓都可食嘢，咁要規條嚟做乜」、「守規矩幼稚園都有教，咁如果小朋友食得，即係大人都得啦，咁做咩要定規矩？」、「我覺得個媽媽都有少少問題，個bb咁肚餓，上車前又唔畀佢食嘢」、「以前小朋友細（個）坐車前，我會先帶佢去洗手間，飲水同食飽嘢，我想教小朋友守規矩同要有公德心，唔希望小朋友坐車肚餓口渴騷擾到別人」。

同車乘客協助清理地上麵包碎

帖文引來極大迴響，有疑似同車乘客則將事件分享至threads，指當時他目睹過程但未有發聲，而當他想拿紙巾幫忙拾起地上麵包碎時，已經有人搶先一步協助清理地面，對於熱心人的舉動就表示「我覺得好正！」。

（facebook／threads）