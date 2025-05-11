最強母親！將軍澳女推BB車送外賣 網民讚勤力嘆辛苦錢：為母則強
撰文：桃樂斯
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適逢今日（5月11日）是母親節，相信不少乖仔乖女都已準備好和母親大事慶祝一番。近日有網民於將軍澳目睹1名女子推着載着嬰兒的嬰兒車送外賣，配備齊全，遂拍下照片分享到網上。有網民對女子自力更生表示欣賞，「為母則強」、「現時香港環境搵錢真不易，尤其夏天，步兵工作更辛苦」、「推住架BB車又麻煩又慢，辛苦錢嚟」。
不過有留言就質疑樓主拍照背後用意，「乜都影一餐，真係多事」。他之後回覆眾人，強調自己都是外賣步兵，上傳照片並無貶義，「我係想表達香港地只要靠雙手，係唔會餓死」。
將軍澳女子推嬰兒車送外賣
該男網民於facebook群組「將軍澳主場」上載1張照片，形容為「母子送餐步兵」。從相中可見，一名女子正在推着載有嬰兒的嬰兒車，她手持電話，而嬰兒車後方則掛着1袋食物，外面單據列明「外送」，相信她是一邊送外賣，一邊兼顧照顧小孩。
網民表示欣賞：為母則強
許多網民先是批評樓主未經對方同意而拍照舉動，「影人之前有無問過人？」、「乜都影一餐，真係多事」。有人則對相中女子表示欣賞，「現時香港環境搵錢真不易，尤其夏天，步兵工作更辛苦」、「推住架BB車又麻煩又慢，辛苦錢嚟」、「Respect」、「為母則強」、「香港人就係有獅子山精神很拼搏，幾困難嘅環境下都咬緊牙關捱過去」、「媽媽加油」、「收到佢外賣畀多啲tips（小費）」。
帖主強調並無貶義：想表達香港地靠雙手，係唔會餓死
有留言就質疑相中女子未必是送外賣，「點證明人地喺步兵？而家買外賣自取好多都會貼住張單，有時我叫外送都會改自取」。樓主回覆指步兵媽媽排隊時站其前方，並和物業管理員登記送餐，又強調他並無任何貶義，「我都係步兵，我係想表達香港地只要靠雙手，係唔會餓死」，卻仍被他人指責，「如果樓主係想讚，一句說話已足夠，無需要附圖影響他人」。
（facebook「將軍澳主場」）
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