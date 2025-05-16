直擊港女出軌現場！連登仔餐廳遇偷情男女　列4大特徵籲男友小心

戀愛關係容不下背叛 ！有港男於連登討論區發文，指他於印尼峇里旅行期間，直擊一對香港男女出軌現場，離譜對話內容「小弟聽啲對話聽到眼都突埋」。他看不過眼，遂發文列出該港女4大特徵，呼籲其男朋友小心，「如果女朋友去咗峇里自己醒水了……」。



帖文引來網民熱議，有人怒火中燒，「最X憎人出軌」，也有人扮作該名港女的男朋友，笑言「係我女朋友，而家佢無聽電話，多謝你先」、「我已經原諒咗佢，唔好周圍同人」。不過亦有網民質疑事件真偽，直斥「圖都無張」。



有港男於連登討論區發文，指他於印尼峇里旅行期間，直擊一對香港男出軌現場。（示意圖／gettyimages）

「綠帽唔怕戴，最緊要除得快！」有港男於5月14日（星期三）在連登討論區發文，指他正在印尼峇里旅行，5月13日（星期二）在餐廳食晚飯時，竟「直擊」旁邊食桌一對香港男女「出軌現場」。

連登仔峇里旅行 直擊香港男女出軌現場

樓主表示，聽到該對香港男女對話內容，發現2人各自都有伴侶，女方還要瞞着男朋友與「情夫」同住一房，其間提到「一陣返到酒店要同我男朋友FaceTime」、「咁你FaceTime緊我喺入邊沖涼先」、「你想我死呀？佢（男朋友）會聽到㗎！唔好咁心急啦仲有全晚」，內容離譜令他大感震驚，「小弟聽啲對話聽到眼都突埋」。

樓主表示，聽到該對香港男女對話內容，發現2人各自都有伴侶，女方還要瞞着男朋友與「情夫」一齊住。（AI生成圖片）

列女方4大特徵籲男朋友小心

樓主之後列出女方4個特徵，包括「喺醫院做嘢」、「當晚着住藍白色間條吊帶」、「喺餐廳坐到大概11點就走」、「長頭髮，個頭啡啡哋」，提醒男朋友小心，「各位巴打如果女朋友去咗峇里自己醒水了……」。

樓主列出出軌港女4個特徵，提醒其男朋友小心。（《幕後玩家》劇照）

網民：最X憎人出軌

網民看過帖文議論紛紛，有人不滿出軌行為，「推（推帖文）到你X街，最X憎人出軌」、「被害嘅巴打絲打快啲除綠帽啊」。也有人自稱是男朋友或當事人，笑言「係我女朋友，而家佢無聽電話，多謝你先」、「無可能㗎，佢話同屋企人去嘅」、「X你，爆我出嚟，我男友話返嚟香港就同我分手」、「我已經原諒咗佢，唔好周圍同人講」、「好彩我條女聽日先去」。

不過亦有網民質疑事件真偽，「圖都無張」、「人哋食成餐飯，你相都影唔到張， 講X咩」。