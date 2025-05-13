港鐵混戰！港媽秒速瞓地扮暈　丈夫急扶起：唔好做多咗　後續更狂

乘搭港鐵要互諒互讓。本港網絡近日瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線車廂內，有港媽與1名有口音大媽爭執，其間疑大媽同行的老伯出手「打人」拍走港媽手持拍攝中的電話，港媽隨即「大爆發」，除了要求報警及按緊急掣，更自言「有心臟病」並快速躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」，「演技」之高連其丈夫也不禁勸阻「老婆，你唔好做多咗」，並出手扶起老婆。港媽站起後，雙方繼續爭執，老伯更持傘似想「發難」，幸港媽丈夫一直站在最前阻擋，力保一家人。



影片引來網民熱議，不少人爆笑，「佢個老公又幾公道喎⋯⋯哈哈」、「真男人」、「假到無倫，笑咗出嚟」。也有網民批評老伯出手在先，行為離譜。



翻查資料，影片於2017年流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議。據當時報道，雙方疑因入閘拍八達通卡「打尖」問題爭執。



本港網絡近日瘋傳1段影片，指港鐵東鐵線車廂內，有港媽與1名有口音大媽爭執時，自言「有心臟病」並快速躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」。（Facebook影片截圖）

網上流傳影片長27秒，近日再於本港多個Facebook群組、YouTube頻道流傳。影片見到，港鐵東鐵線車廂內，有一家五口同行的港媽，正與1名有口音的大媽爭吵，口音大媽怒吼「唔講道理……妳同阿SIR講」，港媽則取出手機拍片表示「我有心臟病，妳唔好嘈啊，我暈咗入妳數！」。

港媽與1名有口音的大媽爭吵。（Facebook影片截圖）

港媽與1名有口音的大媽爭吵。（Facebook影片截圖）

港鐵罵戰 港媽躺地叫喊：我有心臟病，我暈咗啊

口音大媽與港媽近距離對峙，突然口音大媽旁邊的老伯出手拍走港媽手機，現場有乘客不忿說「你（老伯）打人唔啱」。被突襲後，港媽隨即抓住老伯，要求報警及按緊急掣，又演技大爆發，向老伯說「你打啊！我有心臟病」，再自行快速坐下躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」。

口音大媽與港媽近距離對峙，突然口音大媽旁邊的老伯出手拍走港媽手機。（Facebook影片截圖）

口音大媽與港媽近距離對峙，突然口音大媽旁邊的老伯出手拍走港媽手機。（Facebook影片截圖）

港媽隨即抓住老伯，要求報警及按緊急掣。（Facebook影片截圖）

港媽「演技大爆發」，向老伯說「你打啊！我有心臟病」，再自行快速坐下躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」。（Facebook影片截圖）

港媽「演技大爆發」，向老伯說「你打啊！我有心臟病」，再自行快速坐下躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」。（Facebook影片截圖）

港媽「演技大爆發」，向老伯說「你打啊！我有心臟病」，再自行快速坐下躺在地上，裝作痛苦叫喊「我暈咗啊」。（Facebook影片截圖）

丈夫急扶港媽：老婆，妳唔好做多咗

其丈夫見狀，即時扶起港媽，勸喻「老婆，妳唔好做多咗，妳唔好都多咗」。港媽未有停口，重複指「我有心臟病」，丈夫努力勸阻，「做多咗就唔好……妳做多咗喇」。

其丈夫見狀，即時扶起港媽，勸喻「老婆，妳唔好做多咗，妳唔好都多咗」。（Facebook影片截圖）

其丈夫見狀，即時扶起港媽，勸喻「老婆，妳唔好做多咗，妳唔好都多咗」。（Facebook影片截圖）

港媽站起 後續更離譜

這時口音大媽指摘「妳做咩戲啊喺度？你蝦啲老人家！」，港媽反駁「妳打我」、「妳打緊啊」，而老伯持傘不斷舞動，似想發難，幸好港媽丈夫擋在前面，保護站在後方的家人。影片至此結束。

雙方繼續爭吵。（Facebook影片截圖）

丈夫站前頭保護家人。（Facebook影片截圖）

網民爆笑：假到無倫

網民看過影片爆笑，「佢個老公又幾公道喎⋯⋯『老婆你真係做多咗』，『你唔好做多咗』，哈哈」、「真男人」、「佢老公應該叫cut……老婆先會停」、「位老公似啲明白事理嘅人，細路啲樣好無奈」、「假到無倫，連個老公都話做多咗，嗰下笑咗出嚟」、「香港人壓力真的太大」。也有網民批評老伯出手在先，行為離譜，「老人家都唔應該打人部電話落地」。

影片於2017年流傳，至近日被「翻炒」再惹熱議。據當時報道，當時港媽一家五口從內地返港，在羅湖站入閘拍八達通卡時，疑被口音大媽「打尖」衝過閘機觸發爭執；到進入車廂雙方再度遇上，終出現影片一幕。