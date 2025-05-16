曾是《Playboy花花公子》封面女郎　風光女辣模淪落到露宿住帳篷

英國女模路易絲．葛洛佛（Louise Glover）曾經是《花花公子》（Playboy）的封面人物，不僅曾風光入住《花花公子》豪宅，還曾與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、Rihanna等巨星參加各式活動。



然而曾經風光一時的她，現在卻淪落到無家可歸，還得靠募資來生存。

英國女模路易絲曾是《花花公子》封面人物，現在卻淪落到無家可歸，需睡在車上或帳篷裡。（IG@louiseglover）

英國女模路易絲曾是《花花公子》封面人物，現在卻淪落到無家可歸，需睡在車上或帳篷裡。（IG@louiseglover）

點圖放大看更多路易絲的照片：

+ 24

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，42歲路易絲現在居無定所。她通常住在價值60英鎊（約624港元）的帳篷裡，或是睡在車上，對比昔日星光熠熠的生活，令人不勝唏噓。

路易絲在20歲那年憑藉性感外表登上《花花公子》雜誌封面，更在同年獲選為「年度模特兒」，入住洛杉磯的花花公子豪宅。然而在27歲那年，路易絲因隆乳手術引發敗血症，一度心臟驟停差點喪命。這場生死關頭的大病讓她決心遠離派對生活，轉向健身領域發展。

轉往健身領域發展後，其實路易絲依然表現得有聲有色。她曾接過Nike代言，也獲得多項健身比賽冠軍。只是近年英國生活成本暴漲，她的健身事業也受到影響。她本來的住處每月租金要550英鎊（約5726港元），去年又調漲至750英鎊（約7809港元），最後因為負擔不起，被迫從去年夏天開始流落街頭。

點圖放大看看路易絲的露宿生活：

+ 7

路易絲說，她沒有伴侶也沒有孩子，雖然從18歲就開始工作，但這幾年生活成本太高、收入持續降低，她實在沒有辦法，才會想到要募款。她在GoFundMe發起的募款目標要籌集9000英鎊（約93708港元），讓她能購買一艘簡易的船屋當作棲身之處。目前她已募得約4490英鎊（約46750港元）。

路易絲坦承，現在的生活讓她連帶出現偏頭痛和焦慮症狀，但她仍對未來懷抱希望，要在眾人籌措的資金支持下重新站起來。

【延伸閱讀】噴血美女會計師轉做「出租女友」逆轉人生 還登《Playboy》封面（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

每次婆婆煮湯她就嘔吐腹瀉！人妻剛抓到尪偷養小三 2周後就遭投毒身亡

為3萬押金起爭執！租客女友怒畫滿牆GG報復 房東見慘況崩潰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】