近日廣東有街坊發現傍晚時分、下雨前後，尤其在路燈底下，會有成群的「飛蟲」出現。



這些成群的小飛蟲就是我們的「老朋友」白蟻（俗稱白螞蟻、大水蟻、飛蟻）！

攻略君溫馨提醒近期需特別注意在雨後傍晚可能出現局部白蟻分飛現象（指大量成熟有翅繁殖蟻成群飛離巢穴）！

近日廣東有街坊發現傍晚時分、下雨前後，尤其在路燈底下，會有成群的飛蟻出現。（微博影片截圖）

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4-6月是白蟻分飛高發期

白蟻雖然名字帶蟻，還長得像螞蟻，但他們卻是蟑螂的親戚（難怪一樣令人厭惡），都屬於蜚蠊目。帶翅膀的水蟻其實是白蟻的自由戀愛階段，雙方相中後會配對並脫下翅膀，就地（也就是你家）尋找濕潤的木質結構安家落戶。

每年4-6月，雨神充了「月卡」，廣東的天彷彿漏了一樣，正是大水蟻們出來「炸街」的好時節。天氣悶熱、大雨前後的傍晚，大量飛蟻傾巢而出大肆侵入居室，而廚房、衛生間等潮濕地帶和木質家具往往就是牠們的最佳「落腳點」。

蟻后一年能產卵200萬枚，繁殖力驚人。隨後便帶著她的子子孫孫開始牠們的「基建事業」。牠們可能會爬到你的木質地板、門框以及木質家具裡，吃掉裡面的木頭等等……只要是纖維素牠們都喜歡吃。

飛蟻是翅膀未脫落前的白蟻，雖然牠們不具有毒性，但讀者們需謹防白蟻在家中築巢定居！

飛蟻大軍襲廣東！即看白蟻入屋處理法 勿燈下放水盆、亂噴殺蟲水（01製圖）

別亂信網上教學「燈下放水盆」 點圖放大看看專家的家居防治白蟻建議：

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發現白蟻怎麼辦？

1. 剛飛進來的大水蟻 可以用殺蟲水

如果大家發現白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或用吸塵器吸掉。

專家提醒，切勿效法網路方法在燈下放置水盆，否則會引來更多蟻群！

2. 已經築巢的白蟻 千萬別用殺蟲水

如果家裡已經有白蟻築巢，看見蟻道或被破壞的家具，千萬不要噴殺蟲水，或是撬白蟻的巢穴！這樣做只能殺死眼前所看見的白蟻，隱藏的大軍很可能會因此被驚動，開始挪窩、轉移、擴散，造成更大面積的危害。

應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員到府處理。同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。

白蟻對人的傷害屬於延遲攻擊大於直接攻擊，牠們還可能偷偷吃掉房屋建築、文物古建、通訊電纜，完事還假裝無事發生躲起來，所以大家千萬不要小看區區的小白蟻！

值得一提的是，白蟻分飛繁殖的時間常集中在晚上7時到9時，由於白蟻有趨光性，市民可在此期間關緊門窗，並儘量關掉室內的燈光。若急需燈光照明，可使用低光源燈代替強光燈。

白蟻分飛期所影響到的樓層高達30多層，也就是說白蟻飛行的高度能達到100多米，所以住高層的朋友也要注意防範，傍晚外出前務必關燈、關上窗戶！

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