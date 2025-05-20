工程師台積電女廁偷拍斷正！出庭都潛女廁狂影　穿女裝入大學被捕

這個犯人一定有偷拍癖！台南大學日前發生男子偷拍女學生案件，犯人真正身份是1名工程師！該男子曾因進入台積電和其他地方的女廁偷拍被捕，但他仍重施故技，戴假髮、穿女裝潛入台南大學的女廁，偷拍女學生如廁畫面，受害人驚揭事件當場尖叫，變態男立即逃走，但最終落網。



警員翻查涉案男子手機，發現藏有300多個偷拍女生如廁的性影像檔案，驚揭他就偷拍案出庭時，竟然「順道」在台南地檢署偷拍，懷疑當時無人發現。男子的變態偷拍行徑曝光後，法官裁定「妨害性隱私及不實性影像」罪名成立，入獄2年2個月。



盧男多次潛入不同地點的女廁偷拍，最終再次被捕。（示意圖/gettyimages）

台鐵女廁偷拍遭判刑 事後變本加厲

台媒於今年5月報道，39歲姓盧男被告在1間資訊科技公司擔任工程師，2022年10月，盧男2次在台鐵新左營車站2樓女廁偷拍，被捕後遭橋頭地院判刑，但他非但沒有收斂，反而變本加厲。

去台積電開會 入女廁偷拍被捕

2023年6月，盧男前往台積電開會，卻利用職務之便潛入台積電18廠內女廁偷拍，1日內2次犯案，先躲在女廁隔間，透過手機螢幕反射，從牆板下方縫隙偷窺如廁，得手後一直躲在廁所內。直到第2次犯案，受害女子發現異狀，踢開手機及通知保安，警方到場將盧男拘捕，他受審後遭判囚6個月。

出庭期間繼續犯案

盧男原來到台南地檢署都無法忍手，出庭時竟「順道」潛入女廁偷拍，法警、書記官或檢察官都成為受害人，懷疑當時無人發現其偷拍劣行。

多名女性受害。（示意圖/gettyimages）

男扮女裝潛入大學女廁偷拍失手被捕

盧男之後染金髮，到台南大學進修，並且戴假髮扮成女性，然後潛入校園女廁偷拍女學生如廁，2024年4月中旬，1名女學生在台南大學文薈樓3樓上廁所，穿回褲子時，突然看到隔壁廁所的地上門縫有1支手機鏡頭，女學生驚覺遭到偷拍，衝到廁所外面告知男友，男友通知教官和保安處理，盧男當時回復正常打扮，淡定地離開男廁，沒有招來懷疑。

台南大學出現偷拍狂，校園安全引起學生注意。（台南大學輔導中心facebook圖片）

手機存逾300個偷拍影片

眾人其後發現原來男女廁的後方陽台是相通，隨即懷疑盧男偷拍，於是追上將他截停。盧男否認偷拍，但警員在女廁隔間陽台採集到1枚清晰鞋印，和盧男鞋底吻合。警員扣押盧男手機，存有300多個偷拍女生如廁的私密影片，大部份都拍攝到受害人的私處和腿部，但沒有受害人正臉，犯案地點包括台南地檢署和台南大學，其病態式的偷拍行為全部曝光。

變態男被判入獄2年2個月

案件在台南地院審理，法官，裁定「妨害性隱私及不實性影像」罪名成立，判處被告2年2個月有期徒刑。

（綜合）