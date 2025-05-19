$10元膠鈔縮水？網民稱放乾衣機高溫烘乾　縮細剩三分一震驚全網

【10元膠鈔／十元港幣／縮水】洗衣乾衣前如果沒有檢查口袋，很可能會造成損失！近日有網民分享「縮水10元膠鈔」的照片，指友人使用乾衣機時忘將衣物口袋中的10元膠鈔取出，結果膠鈔經高溫烘乾後竟嚴重縮小，剩下的體積小於正常鈔票一半，她震驚之餘也笑言「真貨幣貶值」。而縮水情況嚴重，亦令她懷疑「其實可能收到假鈔先會縮？」。不過，原來真的塑質鈔票的確有可能因高溫變形縮小！



有網民誤將10元膠鈔放入乾衣機，結果膠鈔經高溫烘乾後竟嚴重縮小，剩下的體積小於正常鈔票一半。（Threads）

該名網民在社交平台Threads發帖，表示「幾年前識人扔咗件衫入洗衣乾衣機洗，唔記得攞返啲錢出嚟，就變成咁」，更笑言「10元縮到變0元，真縮水」。

從照片可見，不幸被放進乾衣機的10元膠鈔與上方的正常10元膠鈔相比，只剩下約三分之一大小，大致圖案沒有分別，不過圖案邊緣模糊，序號及部份防偽標識已難以辨認。

「假鈔」疑雲？

樓主指友人乾衣機溫度「應該有65至80度」，但就對膠鈔遇熱變小感到震驚及懷疑，並提出質疑「其實可能收到假鈔先會縮？」。

有網民表示「乾衣會發熱，啲膠會熔」，亦有人認為「迷你版」10元膠鈔很可愛，「原來乾衣機會縮到咁㗎？」、「同嗰啲伸縮膠片鎖匙扣差唔多」，有網民則笑言「體積縮咗5、60%可唔可以當5蚊用？」。

樓主指友人乾衣機溫度「應該有65至80度」，有網民就認為膠鈔可能因高溫變形。（GettyImages）

有商戶曾收「縮水10元膠鈔」

其實去年年末，亦有商戶曾收過「縮水10元膠鈔」並懷疑是假鈔，當時亦曾在網上引發過「10元偽鈔風波」，有網民覺得震驚，「10蚊都假」、「咁猖狂」，但亦有人覺得「誰會搞10元假鈔啊」、「可能係放咗入去乾衣機，如果造假鈔都唔會做$10吧」。有網民則測試將10元膠鈔放入乾衣機，但結果發現沒有變形。

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假$10港幣湧現？商戶疑中招 列偽鈔3大特徵+金管局教「辨鈔8式」

有經營魚檔的香港人妻曾於小紅書發文，指收到1張「縮水」10元紙幣，而且沒看到3大防偽特徵，懷疑是否收到假10元鈔票。（小紅書影片截圖）

這張10元紙幣相比一般10元紙幣，體積明顯較鈿。（小紅書）

警方指「極端高溫」下可能變形

當時商店店主曾受TVB節目《東張西望》採訪訴說事件，而警察商業調查科專家及支援組總督察鄧舜仁在節目中指出，正常情況下鈔票不會縮水，「但因為膠鈔用的物料緣故，在極端高溫情況之下是有機會變形縮水，這是完全正常的。」，而經查驗魚檔店主所收的「縮水10元膠鈔」的防偽特徵，證明是真鈔。

警察商業調查科專家及支援組總督察鄧舜仁曾在節目中指出，膠鈔在極端高溫情況之下是有機會變形縮水。（「東張西望」節目截圖）

金管局教分辨10元膠鈔

根據香港金融管理局網頁，10元塑質鈔票的防偽特徵包括以下8個：

1）透明窗口：透明窗口上印有銀碼「10」。

2）透明窗口紫荊花陰影圖像：近似水印的紫荊花透光圖像與透明窗口結合成完整的圖案。

3）銀碼陰影圖像：背光時可看到一個近似水印、銀碼「10」的透光圖像。

4）變色效果：斜看或在光暗對比的背景下移動鈔票時，透明窗口上絲帶的顏色會由粉紅變為紫色。

5）透視圖：背光時可看到正、背兩面圖形拼合成完整的駿馬圖案。

6）隱藏式銀碼：斜看鈔票時，可看見銀碼「10」。

7）反光色帶：斜看鈔票時，可看到反光色帶上有紫荊花圖案及「HK10」字樣。

8）加大的銀碼圖像：銀碼「10」已加大並有明顯的凹凸手感。

10元塑質鈔票正面樣本。（金管局網頁）

10元塑質鈔票背面樣本。（金管局網頁）

而據金管局資料，如果市民想將損毀鈔票帶回發鈔銀行進行更換，銀行會先按既定準則驗證真偽及損毀程度，例如驗明是否真鈔、防偽特徵是否完整、損毀面積的嚴重程度等。一般而言，如無上述問題，銀行才會為市民更換鈔票。

（Threads、金管局）