假$500+$50港幣湧現？的士業界中招！偽鈔3大特徵+金管局辨鈔4式

【偽鈔／假銀紙】臨近歲晚市民要準備封利市，但須小心收到假鈔！有的士業界於社交平台發布相片，指近日出現很多「假銀紙」，包括500元及50元紙幣，又列出的士司機收到的偽鈔有4大特徵，提醒其他行家小心，「大家收錢嗰陣真係睇清楚，面額細就都摸下先好找錢！」，明言「奉勸大家唔好諗住的士就好呃啲」。



帖文引來網民熱議，有人對是次偽鈔質素感到驚訝，「真嘅一樣……好難分」、「50冇人會check，可能轉手N次都冇人知」、「所以要加快用電子貨幣」。



有的士業界於社交平台發布相片，指近日出現很多「假銀紙」，包括500元及50元紙幣。（資料圖片）

假500元、50元港幣鈔票湧現

提防偽鈔！主要經營港島區出租的士服務的「騰駿的士管理公司」，1月20日（星期一）於Facebook專頁發布500及50港元紙幣相片，指近日出現很多「假銀紙」，包括500元及50元，甚至有的士司機「中招」，提醒大家留意，「大家小心，呢排好多假銀紙，早幾日有500，噚晚（1月19日）有司機收到50」。

幾可亂真 假50元港幣3大破綻

假鈔票編號是「DT065830」，主色綠色顏色明顯較深及暗啞，防偽金屬線粗糙。（「騰駿的士管理公司」專頁）

假鈔票編號是「DT065830」，主色綠色顏色明顯較深及暗啞，防偽金屬線粗糙。（「騰駿的士管理公司」專頁）

在紫外光燈照射下，防偽反光水印一片模糊。（「騰駿的士管理公司」專頁）

專頁上載收到的假50元港幣鈔票，以及真50元紙幣作對比，見到真假50元鈔票都寫上由「香港上海滙豐銀行有限公司」發出，當中假鈔票編號是「DT065830」，主色綠色顏色明顯較深及暗啞，防偽金屬線粗糙；而在紫外光燈照射下，防偽反光水印一片模糊，假冒防偽特徵方面品質差劣。

假500港元3大特徵小心

專頁另上載真假500港元鈔票對比圖，指假500元紙幣有3大破綻，包括：

1.凹凸感不明顯

2.無水印

3.500元紙幣卻貼上20元反光標籤

專頁另上載真假500港元鈔票對比圖，指假500元紙幣有3大破綻。（「騰駿的士管理公司」專頁）

專頁提醒其他的士司機，收錢時要看清楚，「面額細就都摸下先好找錢！」，又指很多的士已裝有前後「車CAM（行車記錄器）」及進行車廂錄影，警告騙徒「唔好諗住的士就好呃啲，其實而家好多嘢都查得多了，由你上車前逐間店舖追蹤你到大件事！唔難搵！」。

網民籲加快使用電子貨幣

假500元及50元港幣引起網民關注，有人對是次偽鈔質素感到驚訝，「（外觀）真嘅一樣……好難分」、「$50都造假？」、「50冇人會check，可能轉手N次都冇人知」。有網民教路，「正常假鈔手感會唔同，可以試一試摸完真500，例如四隻角位後再摸1張白紙」。

網民亦重提金融管理局網頁曾教市民用「辨鈔4式」分辨銀紙真偽，包括查看鈔票右上角是否有動感光亮圖案和滾動波紋、背光照鈔票查看是否藏有1條金屬線、觸摸鈔票感受有無凹凸手感，及留意鈔票有沒有水印。

另有網民應轉用電子支付，杜絕偽鈔問題，「所以要加快用電子貨幣」、「全部改晒用電子支付，就唔會有損失。國內的士一早已經係咁，非常好」。

金管局教「辨鈔4式」 真港幣鈔票6個防偽特徵

收到假銀紙隨時損失慘重。到底如何分辨真假港元鈔票？金管局網頁就列出鈔票6個防偽特徵，包括「動感光亮圖案」、「開窗金屬線」、「凹凸手感」、「隱藏銀碼」、「高透光水印」、「熒光透視銀碼」，大家收到鈔票時可留意。

500港元紙幣防偽特徵▼▼▼

500港幣紙鈔有6個防偽特徵。（金管局）

50港元紙幣防偽特徵▼▼▼