土瓜灣泰女徒手捉蛇！簷篷大蛇被扯下　後續更勇猛　途人：咁大膽

這位女子好勇猛！網上瘋傳影片，土瓜灣有店舖的簷篷上驚見褐色大蛇，此時有1名外籍女子見狀，竟化身「蛇王」，勇猛徒手將蛇扯落地，甚後更將蛇捉起拿在手上把玩。有途人驚呼「佢唔驚㗎？」、「咁鬼大膽嘅佢？，現場更傳來一陣驚呼聲。



由於影片畫面寫上「印尼姐姐捉到隻蛇」，故網民都以為該名外籍女子是印傭，但據悉是泰國女子，她將蛇放進膠袋中帶走。



「女蛇王」周嘉玲回覆《香港01》查詢時表示，影片所見，似是緬甸蟒蛇，「不過花紋睇得唔太清楚」，故未能完全肯定。根據資料，緬甸蟒是香港唯一的原生蟒蛇物種，並無毒性，受到國際《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)及香港法律保護。



網上瘋傳影片，1名外籍女子在土瓜灣街頭化身「蛇王」，勇猛捉走店舖簷篷頂上的褐色大蛇。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

有網民於facebook群組「X官塘老母群組」分享1段36秒影片，影片配有字幕「土瓜灣印尼姐姐捉到隻蛇，喺舖頭頂部」。片初見到有店舖簷篷頂上有條褐色、佈滿斑點的大蛇，1名女子笑着踩上矮凳後，用單手徒手捉着該條蛇，聽到有女途人說「佢唔驚㗎」，現場伴隨着一陣驚呼聲。

外籍女徒手捉蛇 途人：咁鬼大膽

女子將該條蛇扯下後，快速甩到行人路上，大蛇隨即在地上蠕動，她遂用鞋觸碰試探，再聽到另一把女聲說「咁鬼大膽嘅佢」，女子隨後小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。

女子笑着踩上矮凳後，用單手徒手捉着該條蛇，再快速扯下。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女子將該條蛇扯下來後，快速甩到行人路上，該條蛇在地上蠕動。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

該條蛇在地上蠕動，女子用鞋觸碰試探。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女子小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女子小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女子小心翼翼用雙手捉起蛇頭和蛇尾。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

大膽將蛇拿上手把玩

有女同鄉向店舖索要了1個紅色膠袋，讓捉蛇女將蛇放進袋中。不過女同鄉似乎甚為驚怕，尖叫了幾聲和稍稍後退。女子將蛇放在左手上把玩，據悉她最終把蛇放進膠袋帶走。

有女同鄉向店舖索要了1個紅色膠袋，讓捉蛇女將蛇放進袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

女同鄉似乎甚為驚怕，尖叫了幾聲和稍稍後退。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

捉蛇女將蛇放在左手上把玩，至片尾未見將蛇放進膠袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

捉蛇女將蛇放在左手上把玩，至片尾未見將蛇放進膠袋中。（fb群組「X官塘老母群組」影片截圖）

網民：姐姐CV上多個技能

影片引來熱議，有網民表示「真高手在民間」、「姐姐心諗：碎料！使乜大驚小怪！」、「佢哋鄉下周圍都有蛇」、「佢哋鄉下好多蛇的，連消防都要幫手去捕捉」、「可能由細玩到大」，有人笑言「mum，今晚我哋食蛇羮」。