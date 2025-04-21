賊喊捉賊！菲傭盜僱主財物　報案謊稱有賊入屋　警二次盤問終認罪

新加坡發生外傭自導自演的盜竊事件。一名菲律賓籍女傭趁家裏沒人，盜走女僱主合共2萬5,902元新元（約15.3萬港元）的現金與金飾，再製造有賊人潛入家中盜竊的假象，待僱主報警時，她則向警察給予假口，謊稱自己的錢也被偷了。



惟當警方兩度盤問時，女傭最終招供，並坦白作案過程。女傭因此面對3項控罪，包括偷竊、妨礙司法公正、向警員提供假資料等，被判監9個月。



新加坡有女傭盜竊僱主財物，事後向警員謊稱自己也被偷錢，被判監9個月。（《淪落人》劇照）

外傭偷走僱主財物 再製造賊人入屋盜竊假象

綜合馬來西亞媒體報道，事發於2024年3月28日，新加坡31歲菲律賓籍女傭阿拉姆斯，跟隨74歲的女僱主到其弟弟家中協助打掃，傍晚5時許完成工作後，返回僱主家時發現家門沒有上鎖，加上屋裏沒人，於是起了貪念，偷走僱主14枚戒指、3條項鍊、手鐲、吊墜和現金。阿拉姆斯不忘把首飾盒打翻灑落一地，製造被賊人潛入盜竊的假象，再將自己700新元（下同，約4,000港元）現金藏起來，假裝自己也是受害者，被賊人偷錢。

女傭趁家中沒人時，偷走女僱主約共15.3萬港元的手飾和現金。（示意圖／GettyImages）

僱主報警 女傭向警員訛稱自己同被偷錢

至傍晚6時，女傭致電僱主訛稱自己忘記帶鑰匙，僱主於是安排她先返回弟弟住處，並等待她一同回家。當僱主開門看見屋內混亂景象，隨即報警求助。警察入屋進行調查時，女傭還假惺惺地向警察訴說：「我的700元也被偷了」。

警方兩度盤問 女傭終招供被判監9個月

警方初時向女傭問話時，她仍堅持被人偷竊。直到第二輪錄口供時，面對警方嚴密詢問，她終於招供，坦白整個作案過程。涉事女傭面對3項控罪，包括偷竊、妨礙司法公正、以及向警員提供假資料等，被判監9個月。

女傭面對偷竊、妨礙司法公正、以及向警員提供假資料等，被判監9個月。（示意圖／GettyImages）

（綜合）