菲傭擬聖誕返鄉　驚見機票貴1倍　港媽1個決定極感人：我哋都喊晒

別人對你好，你當然也要待對方好，就算是主僕關係都一樣。有港媽在網上發文，指其菲傭一向盡忠職守，妥善照顧幼主，對方計劃於今年12月底的聖誕節期間自費回鄉，出席宗教活動兼慶祝兒子生日，但預早查看機票價格，卻驚見需要接近3,000元，比平時貴大約1倍，由於超出預算，恐怕回鄉之旅要告吹，菲傭當然大失所望。港媽視菲傭如家人，與丈夫商議後，決定資助對方的返鄉機票，外傭得知安排後感動流淚，與全家人一起真情流露，「冇諗過我哋都喊晒」。



許多網民留言大讚樓主，紛紛表示「祝你一家幸福平安，雖然好似小事但睇字都好感動」、「好暖」、「好人好事」、「將心比心，而且還是她小孩生日，你對她的好是值得的！」。



聖誕期間的機票價格接近3,000元，較平日的1,000多元貴大約1倍。（Threads圖片）

樓主上載其他航空公司機票，售價約2,500元，亦較平日價格高出不少。（Threads圖片）

工人姐擬聖誕返鄉 查看機票貴近1倍

樓主於日前在Threads表示，其菲傭平時負責照顧樓主女兒，工作表現良好，由於她信奉基督教，每年有1個基督教國際活動會在不同城市舉行，剛巧2025年12月底聖誕節期間在其家鄉舉辦，加上其兒子在1月生日，所以在2年合約未完的情況下，她都請求想於2025年12月底聖誕前放假，雖然樓主預計到時會比較忙碌，但她認為自己應付到，所以答應對方請求。

正當菲傭為消息感到高興之際，大家一起查看機票價格，明明已預早11個月預訂，但機票都非常昂貴，價格高達接近3,000元，比起平時1,000多元貴大約1倍，其他航空公司機票售價都要大約2,500元。

樓主和丈夫決定資助菲傭姐姐購買機票返鄉，當時「姐姐喊到傻咗，不停話『Thank you Mom, thank you Sir』」，樓主形容自己「都哭成淚人」，叫女兒過來擁抱外傭，「冇諗過我哋都喊晒」。（《淪落人》電影劇照）

港媽偕丈夫決定資助 所有人爆喊

由於難以負擔機票，所以菲傭一臉失望，然後樓主和丈夫決定資助對方購買機票返鄉，當時「姐姐喊到傻咗，不停話『Thank you Mom, thank you Sir』」，樓主形容自己「都哭成淚人」，叫女兒過來擁抱外傭。樓主當時更說「明白1個人離鄉別井打工同家人分開，實在唔容易」，大讚對方疼愛樓主女兒，「冇諗過我哋都喊晒」。

寄語大家都善待家中外傭

樓主在文中直言「機票錢對好多香港人嚟講話多唔多話少唔少，但對姐姐嚟講就真係大數字，幫到佢，佢開心，我哋又開心」，希望大家都善待家中外傭。

大量網民留言指「有好工人姐姐真係要好好珍惜」、「讓愛流動」、「互相都有愛真係好重要」、「你係一位好有心嘅僱主，我畀無限respect你」。

（Threads）