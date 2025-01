菲傭擬聖誕返鄉　驚見機票貴1倍　港媽1個決定極感人：我哋都喊晒

別人對你好,你當然也要待對方好,就算是主僕關係都一樣。有港媽在網上發文,指其菲傭一向盡忠職守,妥善照顧幼主,對方計劃於今年12月底的聖誕節期間自費回鄉,出席宗教活動兼慶祝兒子生日,但預早查看機票價格,卻驚見需要接近3,000元,比平時貴大約1倍,由於超出預算,恐怕回鄉之旅要告吹,菲傭當然大失所望。港媽視菲傭如家人,與丈夫商議後,決定資助對方的返鄉機票,外傭得知安排後感動流淚,與全家人一起真情流露,「冇諗過我哋都喊晒」。



許多網民留言大讚樓主,紛紛表示「祝你一家幸福平安,雖然好似小事但睇字都好感動」、「好暖」、「好人好事」、「將心比心,而且還是她小孩生日,你對她的好是值得的!」。



工人姐擬聖誕返鄉 查看機票貴近1倍

樓主於日前在Threads表示,其菲傭平時負責照顧樓主女兒,工作表現良好,由於她信奉基督教,每年有1個基督教國際活動會在不同城市舉行,剛巧2025年12月底聖誕節期間在其家鄉舉辦,加上其兒子在1月生日,所以在2年合約未完的情況下,她都請求想於2025年12月底聖誕前放假,雖然樓主預計到時會比較忙碌,但她認為自己應付到,所以答應對方請求。

正當菲傭為消息感到高興之際,大家一起查看機票價格,明明已預早11個月預訂,但機票都非常昂貴,價格高達接近3,000元,比起平時1,000多元貴大約1倍,其他航空公司機票售價都要大約2,500元。

樓主和丈夫決定資助菲傭姐姐購買機票返鄉,當時「姐姐喊到傻咗,不停話『Thank you Mom, thank you Sir』」,樓主形容自己「都哭成淚人」,叫女兒過來擁抱外傭,「冇諗過我哋都喊晒」。

港媽偕丈夫決定資助 所有人爆喊

由於難以負擔機票,所以菲傭一臉失望,然後樓主和丈夫決定資助對方購買機票返鄉,當時「姐姐喊到傻咗,不停話『Thank you Mom, thank you Sir』」,樓主形容自己「都哭成淚人」,叫女兒過來擁抱外傭。樓主當時更說「明白1個人離鄉別井打工同家人分開,實在唔容易」,大讚對方疼愛樓主女兒,「冇諗過我哋都喊晒」。

寄語大家都善待家中外傭

樓主在文中直言「機票錢對好多香港人嚟講話多唔多話少唔少,但對姐姐嚟講就真係大數字,幫到佢,佢開心,我哋又開心」,希望大家都善待家中外傭。

大量網民留言指「有好工人姐姐真係要好好珍惜」、「讓愛流動」、「互相都有愛真係好重要」、「你係一位好有心嘅僱主,我畀無限respect你」。

