塔羅師性侵未成年繼女產子！妻身旁胸襲繼女辯稱摸錯人　獸行曝光

台灣發生淫男性侵繼女懷孕案件。台中1名塔羅師趁未成年繼女熟睡期間伸出狼爪，甚至令到受害人懷孕產子，事後更繼續同住。翌年塔羅師和妻子及繼女躺在同1張床上準備午睡，塔羅師伸手摸向繼女胸部，當場被母女質問「手在幹嘛？」，他即謊稱「摸錯了」，母女不再忍受決定報案。



塔羅師受審後，法官就「成年人故意對少年犯乘機性交」一罪判處被告入獄5年，至於「成年人故意對少年犯性騷擾」罪行則判刑3月，但可易科罰金。



楊男趁未成年繼女熟睡期間伸出狼爪，令到受害人懷孕產子，事後繼續同住。（示意圖/gettyimages）

性侵繼女懷孕產子

台媒於今年5月報道，38歲楊姓男被告在台中經營「身心靈塔羅牌占卜工作室」，楊男2017年和妻子結婚，繼女當時未滿18歲，3人同住一直相安無事。但到了2022年，楊男趁繼女熟睡之際，闖入房間將她性侵，導致繼女其後產下1子，但一家人仍然繼續同住。

同睡施以胸襲

到了2023年2月，楊男和妻子及繼女同躺在1張床上準備午休，楊男右手越過妻子，繼而觸摸繼女胸部，妻子察覺後立即喝斥。楊男隨即收手，母女終於向婦幼隊報案，檢方經調查後揭發楊男性侵繼女的獸行，對他作出起訴。

楊男右手越過妻子，繼而觸摸繼女胸部。（示意圖/gettyimages）

被告稱轉身期間不小心觸摸到

案件在台中地院審理，楊男承認強制性交導致繼女產子，但對於觸摸繼女胸部，他卻辯稱當時只是處於昏睡狀態，所以轉身時不小心觸摸到繼女胸部。

妻子反駁說法

但繼女還原事發經過，指出繼父右手繞過母親，隔住衣服觸碰其胸部，母親見狀質問「喂，你的手在幹嘛？」，繼父回答「我以為是妳」、「摸錯了」，受害人強調當時3人仍然保持清醒，尚未入睡。楊妻亦指，自己當時躺在被告和女兒中間，被告左手讓她當作枕頭，但她見到被告右手觸摸女兒胸部，加上楊妻面向女兒，如果被告真的想觸摸妻子，理應手掌靠內，但被告當時五指張開，觸摸女兒胸部。

被告因「成年人故意對少年犯乘機性交」和「成年人故意對少年犯性騷擾」罪名成立，前者入獄5年，後者有期徒刑3個月，但可以易科罰金。（示意圖/gettyimages）

法官判罪成 兩罪分別入獄5年和3個月

法官認為，被告理應保護和教育繼女，但他為了一己私慾，罔顧倫常道德，先利用熟睡之際趁機性侵導致產子，之後性騷擾繼女，明顯缺乏尊重身體自主權觀念，嚴重侵害受害人身心健全和人格發展，被告事後甚至狡辯試圖卸責，考慮到被告另有1名未成年子女，而且需要扶養父母，裁定「成年人故意對少年犯乘機性交」和「成年人故意對少年犯性騷擾」罪名成立，前者入獄5年，後者有期徒刑3個月，但可以易科罰金。

（綜合）