15歲智障少女遭性侵！同住表哥再強迫肛交　認犯案自爆原因極心寒

竟對同一屋簷下的弱勢親人下手 ！馬來西亞1名15歲智障少女日前隻身到警局報案，揭露自己去年起多次被16歲的表哥性侵及強迫肛交。



警方調查後發現少女自小由表哥一家撫養長大，經醫院驗傷後，證實其處女膜及肛門有撕裂痕跡，疑犯被捕後承認罪行，解釋自己看色情片上癮而犯下獸行，他將面臨包括強姦罪在內的3項嚴重控罪。



馬來西亞1名智障少女報警，稱去年起多次遭同住表哥性侵。（《白日之下》劇照）

事發於馬來西亞柔佛州昔加末，當地警方表示，1名15歲智障少女於5月9日下午親身到警局報案，透露自去年起多次遭16歲的同住表哥性侵，忍無可忍決心求助。

智障少女報案 醫院證處女膜肛門撕裂

警方調查發現，受害人自小由表哥一家撫養長大，同住在巴也普來的單位，少女指自去年起多次被表哥強姦及強迫肛交，亦多次被猥褻。警方隨即送少女到醫院檢查，證實其處女膜及肛門均有撕裂痕迹，展開拘捕行動。

馬來西亞警方指，少女自小由表哥一家撫養長大，日前自行報警揭發多次被表哥性侵。（《白日之下》劇照）

表哥認罪稱看色情片成癮

疑犯無犯罪紀錄，驗尿對毒品結果呈陰性，被捕後承認多次侵犯表妹，解釋自己長期觀看色情片上癮，才會犯下此等惡行，正被延扣。警方將援引強姦罪、違反自然性行為罪及兒童性罪案法令調查，3罪分別可判囚最高20年監禁、不少於5年至20年監禁、不超過20年監禁及均可處以鞭刑。

（綜合）