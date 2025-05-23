借錢黨？油塘「透視裝」美女向途人索錢　撞臉這美艷女星成焦點

騙子求財手法多變，不得不防！近日有熱心油塘女街坊懷疑在區內遇上騙子，稱發現1名穿透視裝的「靚女騙子」專向男途人下手，未知以什麼原因賣慘再叫對方給予錢財。而街坊跟蹤所見，女子「已經攞咗5、6個」，於是決定拍片阻止，並詢問對方動機等，甚至報警稱有人行乞，最終嚇得該女子跑走。



街坊事後發帖指，由於該女子容貌姣好，酷似已故三級片女星陳寶蓮，才會多看兩眼，誰知就發現不妥。她又表達憂慮，懷疑有心人利用美人計、苦肉計等行騙，更謂「試想下如果個男人衰咸濕又覺得見過真人，要氹入局比起cold call易好多」。



有油塘女街坊發帖稱懷疑在區內遇上「借錢黨」，該女子專向男途人下手，且「已經攞咗5、6個」。（Facebook影片截圖）

該熱心女士在facebook群組「油塘人之家 Home of Yau-Tonger」上傳影片，稱於油塘發現有女子專向男途人索取金錢，並最少已向5至6名男士詢問，故上傳影片表示「KK園入侵油塘，真係忍唔住」。

「性感透視女」疑專向男人下手

樓主上傳2段影片，從片中可見，該名身穿黑色透視裝、超短褲的女子在商場與1名男途人對話，不過距離較遠，未能得知對話內容，而樓主一邊拍片一邊表示「瘋狂問人……瘋狂問人攞錢」。

該女子身穿黑色透視裝、超短褲。（Facebook影片截圖）

該女子身穿黑色透視裝、超短褲。（Facebook影片截圖）

熱心街坊「狙擊」：前後已經攞咗5、6個

而另一段影片中，樓主在商場外追上該女子，同時舉機拍攝，表示「我錄咗你好耐㗎啦，你係咪見男人就問男人攞錢㗎，我見你前後已經攞咗5、6個」。女子未有回應，僅以手遮臉，急步欲離開。樓主一個箭步擋住對方，詢問女子向途人索取金錢動機，「你係咪盪失路？係咪唔見咗銀包？」。

女子疑似用手推開樓主，並用普通話表示「你走」；而樓主與之糾纏片刻，退後一步稱已報警，「警察嚟緊㗎啦，唔使走」。女子之後用手撥樓主手機，要求她停止拍攝，「把你手機關了！警察來，我在這邊等。你沒有權利拍我。」。不過，樓主即時回應「香港無肖像權㗎。你咁樣問人攞錢，其實你係咪需要幫忙啊？」。

女子疑似用手推開樓主，並試圖撥開樓主手機，要求她停止拍攝。（Facebook影片截圖）

女子最終急步離開。（Facebook影片截圖）

女子最終急步離開。（Facebook影片截圖）

女子最終敗走

女子不滿樓主拍攝，皺眉反駁「我什麼時候拿別人錢了」，然後扭頭就走。樓主隨即跟上，並向其他路人大聲解釋「見男人就攞錢㗎呢個」。樓主再度追上女子問對方為何選擇油塘，見女子以手遮擋後又問「你係咪怕醜啊？怕醜你又問人攞錢？」。女子未有回應，最後急步跑走。

樓主報警稱有人行乞，最終將女子嚇走；樓主又擔心有心人利用美人計、苦肉計等行騙。（Facebook）

撞臉已故美艷女星？

樓主在帖文訴說擔憂，並認為此類行騙日益增加，「似KK園新招，擺個靚女即場扮可憐扮無助問攞現金再微信過數折現，攞咗微信後再搵KK園慢慢氹個男人入局」。她又解釋，之所以留意該女子，是因為覺得她貌似已故女星陳寶蓮，「我留意佢係因為佢樣係幾似陳寶蓮幾靚女，點知望多兩眼唔對路。試想下如果個男人衰咸濕又覺得見過真人，要氹入局比起cold call易好多！」。

樓主指該女子容貌姣好，頗似已故女星陳寶蓮，故擔心有男人「衰咸濕」會被騙。（電影《國產凌凌漆》劇照）

樓主指該名女子容貌姣好，頗似已故女星陳寶蓮，故擔心有男人「衰咸濕」會被騙。（電影《國產凌凌漆》劇照）

多名街坊認出女子：佢問我拎錢

有部份油塘街坊認得片中「美女」，更指曾被對方「問拎錢」，「係唔係問人借錢？上次我就係遇到佢問我拎錢」、「嗰陣啱啱拎完快遞出嚟，佢問我拎錢，我話幫佢打999」。

有網民就讚揚樓主「多謝你咁樣唔好令街坊有任何損失」、「多謝街坊見義勇為」，而樓主就回應「其實大家都可以，內斂嘅可以行埋去問佢係咪需要幫忙，癲得起好似我咁嘅可以行埋去追住訪問佢。警已報，報行乞，雖然無乜用，但多啲人見到報警，睇下警署會唔會多啲巡呢啲地帶」。

網民望警方加強巡查

另有網民就指希望警方可以加強巡邏，減少市民被騙，又或增設報告專線或網頁，「我感覺警方可以搵方法有專線畀我哋即刻報案」、「整個專用嚟舉報嘅WhatsApp」、「多啲巡邏，一見到呢啲就捉佢傾下計，有阻嚇作用」。

（Facebook）