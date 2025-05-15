請食飯黨！2普通話女要求請食飯　遭港男1招擊退奔走　網民讚高招

請食飯黨不時活躍於本港社區各街頭，市民切記要小心以免受騙。有港男稱，日前在路上被2名操普通話女子截停，對方聲稱沒有帶錢，希望他可以請食飯，心水清的他立刻悉穿對方是騙徒，便提出1要求，嚇到兩人臉色發紫，形容「一支箭咁飛奔走咗」，獲不少網民大讚好方法，「黑魔法打敗黑魔法」、「做得出怕無面俾人知啊」。



有港男在街頭被2名操普通話女子截停，請求他請食飯，港男於是提1要求，即嚇退對方。（《喜劇之王》截圖）

路上遇2操普通話女求請食飯 港男提1要求嚇到

該港男在threads帳號發帖，並標籤「香港警方呼籲提子（提防騙子）」，分享他於路上遇到2名操普通話女子，聲稱因為沒有帶錢，請求他於附近請她們食飯。樓主遂以普通話回覆對方請食飯並非不可以，但就提出1個要求，「我先拍你們的照片，交個朋友，然後發小紅書，讓人家知道我為同胞們做了件好事，行不行？」。

港男稱，兩女聞言被嚇到臉色發紫，形容她們「一支箭咁飛奔走咗」。

港男稱，他要求拍照並分享到小紅書，兩女即時被嚇到臉色發紫，「一支箭咁飛奔走咗」。（《黑暗榮耀》劇照）

網民讚高招：黑魔法打敗黑魔法

許多網民留言大讚樓主令兩女敗走方法「高招」，「黑魔法打敗黑魔法」、「做得出怕無面俾人知啊」。有人就分享遇類似騙徒經歷，「澳門都遇過，話賭輸錢好餓，可唔可以借錢買包食，但身光頸靚唔似無錢」、「專向男人落手，之前個朋友好心請咗食（飯），我鬧死佢」、「試過夜晚11點幾有一男一女，大概叫我請佢食老麥，但方圓百里食店都關門了，唔make sense喎」。

各種有效方法打擊請食飯黨

有網民建議其他方法打擊請食飯黨，「遇過起碼兩次，兩次都係大媽嚟，每次聽完我0回應，頭也不回走咗」、「遇呢啲情況一律叫佢哋找警察，差館好食好住」、「我會叫佢攞電話出嚟，每人微信轉200畀佢食飯，見到iPhone或貴價電話會話：『不如你其中一位放低部電話聯絡，還錢時還電話』，兩個急急腳走咗」。

（threads＠simonyungart）