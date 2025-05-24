紅事慘變白事！26歲新郎婚禮突喊「心口痛」　下秒心臟病發倒地亡

婚禮變喪禮實在可悲！印度1名26歲新郎近日在婚禮上突發心臟病，他在接受賓客祝福時忽然訴說胸口劇痛，伴隨突發全身顫抖，之後昏迷倒地，送院證實已經死亡。從各地趕來參加婚禮的親友突然變成出席新郎喪禮，都感到難以置信及無盡悲傷，而最可憐的是新娘短短幾分鐘就變成年輕寡婦，本來準備迎接新生活，卻變成要接受丈夫死亡。



印度1名26歲新郎近日在婚禮上心臟病發亡。（X照片）

綜合印媒報道，事發於5月17日，印度卡纳塔卡邦（Karnataka）26歲男子庫爾內（Praveen Kurne）在賈姆坎迪鎮（Jamkhandi）舉辦婚禮，迎娶舅舅的女兒。因為門當戶對加上親上加親，此場婚事獲雙方家庭認可。而婚禮剛開始時一切順利，親戚和賓客聚首一堂送上祝賀，氣氛熱鬧。新郎及新娘在完成了「Mangalsutra」的繫繩儀式，正準備好進行傳統「Aartakshate」程序，兩人站在台上接受賓客撒米和姜黃以表示祝福，卻忽然出現轉折。

庫爾內與新娘剛完成了「Mangalsutra」的繫繩儀式。（X照片）

突稱胸口劇痛、抽搐倒地 新郎送院證已死亡

當時婚禮僅進行了約15分鐘，庫爾內正接受撒米儀式並與來賓合照，才拍了數張照片，庫爾內就突然全身抽搐並慘叫稱胸口劇痛，隨後昏迷倒地，所有親屬及賓客都被眼前一幕嚇得驚慌失措。庫爾內的家人馬上將他送到就近醫院，可惜醫生檢查後指庫爾內在抵院前就已經不幸去世。初步檢查相信，庫爾內死於心臟病發。

婚事變喪事令一眾親友悲痛不已，親友由出席婚禮驟變幫忙準備喪禮，而新娘也在短短幾分鐘由幸福新娘頓變年輕寡婦。雖然當地媒體並未說明婚禮未完成是否屬於完婚，但庫爾內舅舅的女兒很可能就此守寡。

驚人身份曝光

而事件曝光後，民眾才意識到死者身份，原來庫爾內是當地富二代，他其實是卡纳塔卡邦自行車協會秘書長長子，生前在某私人銀行任職。

印度婚禮「Mangalsutra」繫繩儀式，會由新郎將「吉祥繩」繫在新娘頸上，象徵已婚身份，及喻意為祝福丈夫長壽安康。（示意圖，GettyImages）

剛繫上「吉祥繩」祝福丈夫長壽就發生悲劇！

印度婚禮一般有多項與宗教相關的儀式，像是「Mangalsutra」繫繩，有指重要的親屬會將1條黃色「吉祥繩」加以祝福，然後由新郎在婚禮上繫在新娘頸上，雖然飾品細節等會因地區及家庭經濟有所不同，但「Mangalsutra」基本上代表已婚印度婦的身份，相應宗教的已婚婦都會終生配戴，而且其中一種喻意為祝福丈夫長壽安康，直至丈夫離世，婦女才可將「吉祥繩」脫下。

（綜合）