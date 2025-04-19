離譜玩笑！婚禮切蛋糕　新郎突將新娘頭「壓入結婚蛋糕」還這樣做

婚禮大日子，新娘一般都要花上數小時化妝，甚至前一晚就做好準備，並盡量確保婚禮當天美豔動人。然而，國外1名新郎，卻在婚禮上用短短2秒，就破壞了新娘的「努力」。從網上流傳的影片可見，該名新郎在切結婚蛋糕的儀式時，突然惡作劇將新娘的頭部用力壓進結婚蛋糕內，令新娘頭髮、臉部都沾上了紫色忌廉，精緻妝容盡毀。



新郎的舉動引起不少網民批評，「什麼男人會在婚禮羞辱妻子」、「玩笑有很多種，他偏偏選了最糟糕的」，還有人擔憂指出「很多蛋糕都有竹籤之類作支撐，這樣很可能誤傷」。



國外1名新郎在婚禮上用短短2秒，就破壞了新娘的精緻妝容。（X影片截圖）

該段影片在社交平台X上流傳，從片段可見，婚禮已進行到切結婚蛋糕的環節，該對外國新人一起握着蛋糕刀興奮倒數，然後將刀插進蛋糕內。兩人合力切下第一刀時，新娘臉上仍是興奮神色，之後新郎從蛋糕中抽回刀並放置一旁，然後突然伸手放在新娘頭部後方，用力把她的頭「埋進」結婚蛋糕中。

新郎突然伸手放在新娘頭部後方，用力把她的頭「埋進」結婚蛋糕中。（X影片截圖）

新娘明顯始料未及。（X影片截圖）

新娘的頭髮、臉部都沾上了蛋糕的紫色忌廉。（X影片截圖）

由於事發突然，新娘完全反應不及，整個人呆愣着。而當她從蛋糕中抬起頭後，可見她的頭髮、臉部都沾上了蛋糕的紫色忌廉，精緻妝容全毀。新娘表情僵硬，明顯處於震驚之中，她瞠目結舌看着新郎，可見她完全沒料到新郎的舉動，並感到不快。

新郎事後忽視新娘不快 強迫她擊掌

不過令人震驚的是，新郎完全忽視了她的不悅，反而振臂歡呼，還強邀新娘擊掌。新娘努力掩飾情飾，似乎有些勉為其難地回應，但新郎卻仍沉醉於惡作劇成功的喜悅中。

新郎完全忽視了新娘感受，反而振臂歡呼，還強邀新娘擊掌。（X影片截圖）

新郎完全忽視了新娘感受，反而振臂歡呼，還強邀新娘擊掌。（X影片截圖）

網民鬧爆新郎不尊重新娘

影片在網上流傳甚廣，不少網民都驚呼「太誇張」，並批評新郎不尊重新娘，「什麼男人會在婚禮羞辱妻子」、「新娘在強忍淚水，但那個男人只想強迫她擊掌」、「玩笑有很多種，他偏偏選了最糟糕的」、「就算是婚禮傳統，也應該在新娘同意的情況下進行，現在這一切只顯得愚蠢幼稚」；甚至有人表示「「拜託誰來讓這場婚姻無效吧」、「如果是我的婚禮妝容被毀，我會直接把蛋糕砸在他身上，然後離婚」、「天啊，很多蛋糕都有竹籤之類作支撐，這樣很可能誤傷」。

（綜合）