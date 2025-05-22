女教師遭刺15刀險死！與教師男友分手還禮物出事　犯人︰我是怪物

分手後難以成為朋友，也不應成為加害者！英國1名男教師無法接受同任教師的女友提出分手，持續跟蹤對方，直到前女友歸還禮物時，男方手持利刀向她狂刺15刀，傷口分怖在頭、頸、臉、肺，傷者曾徒手抓住刀片防止再度遇刺，雙手同樣受傷。5名熱心途人目擊兇案，上前合力阻止才能把兇徒拉開。兇徒當場被捕，事後向警方表示：「別對我有任何尊重，我是一頭怪物。」女傷者昏迷足足10天，大約1年無法工作，甚至患上創傷後壓力症候群和憂鬱症。



男被告在庭上辯稱，女方攜刀現身，其行為只是「自衛」，陪審團宣判企圖謀殺罪名不成立，而被告承認「故意造成他人身體嚴重傷害」罪，被判入獄12年。



瓊斯入獄12年。（網上圖片）

分手後繼續騷擾

該名29歲兇殘男子瓊斯（Matthew Jones）在大學讀書期間，遇到現年25歲女同學柯克 （Emma Kirk），他們成為好友，之後發展成情侶，大學畢業後分別在不同學校任教。其後柯克提出分手，瓊斯卻無法接受，不但持續傳送訊息作出騷擾，而且在其工作的學校出現。

狂刺15刀 試圖勒死前女友

案發於2024年2月26日下午4時許，雙方約定在巴斯（Bath）1條小巷見面，由柯克歸還瓊斯早前贈送的禮物，但瓊斯突然持刀揮舞，柯克頭頸和臉部中刀受傷倒地，雙側肺部同被刺穿。柯克反抗抓緊刀片，雙手因而多處受傷，瓊斯除了出刀之外，甚至試圖勒死柯克，幸有5名熱心途人目擊這一幕，立即挺身而出，他們合力才能拉走瓊斯，其他人報警求助，並為柯克進行初步急救。瓊斯當場被捕，甚至表示：「別對我有任何尊重，我是一頭怪物，我不值得這樣的對待。」

瓊斯被捕時表示：「別對我有任何尊重，我是一頭怪物，我不值得這樣的對待。」（網上影片截圖）

女傷者命危昏迷10天

柯克頸部多次遇刺，距離大動脈只有數毫米，送院搶救後足足昏迷10天，醫生形容「倖存下來簡直是奇蹟」，事發後她患上創傷後壓力症候群和憂鬱症，無法工作約1年。柯克表示「最難以理解的是，我曾經信任的人、一位教師，竟然會做出這樣的行為」。柯克父親同樣指出，女兒受到重創，需要父母持續支持和安慰，一家人在家中都不覺得安全，「這種恐懼仍然影響我們全家」。

被告被判入獄12年

瓊斯事後接受警方調查，反而聲稱是柯克攜刀現身，雙方發生爭鬥期間，他從對方手中奪刀，相關行為是出於「自衛」。但檢方強調「如果傷者沒有反抗，或者無人援手，傷者就會被殺死」。最終陪審團宣判企圖謀殺不成立，但被告承認「故意造成他人身體嚴重傷害」罪名，被被囚12年。

柯克胞姊在判決出爐後表示，家人「認為被告無罪是不公義」、「暴力永遠不可接受」。

（綜合）