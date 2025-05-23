悲憤！老師與男友吸毒性交　腦癱女兒被忘57°C車上6小時不幸熱死

照顧孩子尤需小心。美國曾發生1宗慘劇，1名13歲腦癱女童被母親遺留車上，在溫度高達57°C的車內忍受了近6小時，最終因高溫不幸死亡。女童因腦癱失去說話及行走能力，因此根本無法呼救或打開車門，在身體衰竭時還嗆入了嘔吐物。而在女童受折磨的期間，她任職教師的母親就在附近的男友家中吸食冰毒及性交。最終那名母親和男友因犯謀殺罪及對兒童造成嚴重身體傷害罪，分別被判處37年及32年監禁。



美國1名13歲腦癱女童被母親遺留在溫度高達57°C的車內近6小時，最終因高熱不幸死亡。（示意圖 ／非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，美國南卡羅萊納州（South Carolina）13歲殘障女童克里斯蒂娜（Cristina Pangalangan）於2019年8月15日被任職教師的母親麗塔（Rita Pangalangan）遺留在溫度達攝氏57度的車上近6小時，最終因體溫過高而死亡。

案中死者克里斯蒂娜患上腦癱，無法說話、需坐輪椅出入。（X照片）

女童被困受折磨 母親卻與男友吸毒性交

克里斯蒂娜自幼患上腦癱，無法說話、需坐輪椅出入，並有發育障礙和癲癇症病史。案發當日，克里斯蒂娜被獨自遺留在母親麗塔的車上，汽車被停泊在麗塔男友小拉里（Larry King Jr.）家前院一處沒有遮蔭的地方，而麗塔則和小拉里進入小拉里家中吸食冰毒及性交。根據小拉里家的監控影片記錄，麗塔和小拉里在接下來的數小時發生過爭吵，也在門廊鞦韆上玩耍、在家門外擁抱等，之後返回屋內進行性行為。

被困6小時不幸離世

直至克里斯蒂娜被留在車上4個小時後，麗塔和小拉里才返回車旁查看，他們驚覺汽車反鎖，試圖撬開車門不果。麗塔於是慌忙搭乘小拉里的皮卡車，前往自己家中取汽車備用鑰匙。當麗塔和小拉里取完鑰匙返回汽車時，克里斯蒂娜已被困在溫度高達攝氏57度的車內5小時42分鐘，被救出時已經死亡。

檢驗記錄顯示克里斯蒂娜遺體溫度達攝氏43.2度（109.9°F），而這是驗屍官辦公室配備的溫度計所能記錄的最高讀數。法醫亦證實，在克里斯蒂娜肺部出現嘔吐物，顯示她在身體衰竭瀕死時吸入了自己的胃液。

另外當局亦指出，麗塔被捕時是當地1名教師，已有超過25年教學經驗，不過她在克里斯蒂娜去世前兩天辭職。而麗塔和小拉里在案發前已經連續多日吸食冰毒，於事發當日的冰毒檢測亦呈陽性。

麗塔和小拉里於案發時在家中吸食冰毒及進行性交。（示意圖，GettyImages）

另一女兒力證被告「是好媽媽」

案件於2023年9月開庭，麗塔的另1個女兒克萊德（Elizabeth Clyde）為母親辯護，她表示自己比克里斯蒂娜大13歲，但姐妹倆關係親密，克萊德直言麗塔「是一位好媽媽」，為了滿足克里斯蒂娜的生活所需，她還會兼職做家教，「確保克里斯蒂娜擁有的遠遠超出了她所需的一切」、「我的媽媽非常愛克里斯蒂娜」。

檢方列證人口供反駁

不過，控方1名18歲證人則供稱在克里斯蒂娜去世前3天，麗塔曾要求她幫忙照顧克里斯蒂娜，卻沒有留下任何食物或其他所需品，證人原以為只是幫忙照看數小時，但麗塔卻直到2天後的晚上才過來接走克里斯蒂娜，而這亦是證人見到克里斯蒂娜的最後一面。

檢方又指麗塔的前室友曾作證指，麗塔經常強迫她在短時間內照顧克里斯蒂娜。有一次，前室友以上班為由拒絕，但麗塔堅持，室友表示「她（麗塔）告訴我把克里斯蒂娜留在車裏，車窗搖下來，因為她經常這樣做」。

陪審團最終認為53歲的麗塔（左）和45歲的小拉里（右）「謀殺罪」及「對兒童造成嚴重身體傷害罪」罪名成立，最終兩人分別被判處37年及32年監禁。 （科爾頓縣警長辦公室）

判刑結果出爐：吊銷教師執照及入獄

陪審團最終認為53歲的麗塔和45歲的小拉里「謀殺罪」及「對兒童造成嚴重身體傷害罪」罪名成立，最終兩人分別被判處37年及32年監禁；2名被告還因犯「虐待罪」被判處20年有期徒刑，兩項刑期同時執行。定罪後，麗塔的教師執照被永久吊銷。

官斥：漠視生命

第十四巡迴法院檢察官斯通（Duffie Stone）斯通指「謀殺」需要「惡意」，而他認為此案中所藏的惡意「是指不顧後果的行為和舉止，以至於無視人類生命」。斯通又透露案件中最殘忍的地方是，克里斯蒂娜因為身體障礙，無法呼救也無法打開車門，在她悲哀死去的同時，監控畫面顯示，她的母親就在數英尺外和男友沉溺在毒品及性愛中，但凡給予「最少的護理和關注」或許已可挽救克里斯蒂娜的生命。

（綜合）