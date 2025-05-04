悲劇！3歲男童被繼母遺留車上10小時　「困57℃車內」最終脫水慘死

家有幼童更應小心謹慎！巴西1名3歲男童與繼母外出，卻意外被遺留車上超過10小時。由於當日室外溫度為31攝氏度，有專家計算出如此環境下，密閉的車廂中溫度可達57攝氏度，並會形成焗爐般的效應。而男童最終被發現時已經身亡，屍體亦呈現嚴重脫水的狀態。



巴西1名3歲男童被家人遺留車上10小時，被發現時已經脫水身亡。（示意圖／非當事人，GettyImages）

綜合外媒報道，事發於4月25日，巴西維代拉市（Videira）1名3歲男童維薩理（Miguel Antunes Versari）與2名家人一同出門，結果被遺留車內最終不幸離世。

男童被遺留車內不幸離世

維薩理本應該在上午7時抵達幼稚園，但負責開車的繼母卻忘了維薩理的存在，在送了她的伴侶（即男童生母）上班後就直接開車回家，並將維薩理繼續留在泊在屋外的汽車上。

直到下午5點幼稚園快放學的時間，繼母準備開車去接維薩理回來，這才發現維薩理一直躺在汽車後座超過整整10小時。而維薩理已明顯身亡，屍體更出現嚴重脫水的情況。

專家指溫度可達57℃「堪比焗爐」

當日室外最高溫度為31攝氏度，專家指出，在這種天氣條件下，不發動的車子內部溫度可達到57攝氏度，而這種極端高溫會產生類似焗爐的效應。

專家指出車子內部溫度可達到57攝氏度，而這種極端高溫會產生類似焗爐的效應。（GettyImages）

繼母指男童不適曾服藥

當地警方發言人指，繼母供稱維薩理近日有些流感症狀，並在出門前服用了布洛芬，可能受到藥物影響，維薩理當日並不如往常活躍，而是安靜躺在後座睡覺，所以她一時不察，把他忘在了後座。維薩理的不適、藥物影響，加上被困在密閉而炎熱的車廂中超過10小時，最終身亡。

目前警方未作出指控

當局仍在調查維薩理的死亡，目前正等待屍檢結果以確定死因。而調查人員亦正查閱維薩理住所周圍的監控，以了解繼母當日的行動軌跡。目前警方沒有提出任何指控，亦尚未公佈繼母可能面臨的法律後果。

（綜合）