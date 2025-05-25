鄰居違規養狗常吠叫太嘈　他走廊放2大蛇抗議　管理公司這樣解決

以毒攻毒，最終兩敗俱傷？泰國有公寓原本禁養寵物，但有部份住戶仍偷養，其中有人的寵物犬因經常吠叫，鄰居們多次向管理處投訴無果，最終有鄰居忍無可忍在走廊放出2條大蛇，阻止對方在公共空間放狗。片段流傳後管理公司終採取行動，向曾被投訴養寵物的住戶每人罰款1萬泰銖（約2,400港元）及將寵物遷出，但該名放蛇的住戶同樣被罰，2條寵物蛇亦要搬走。



曼谷有公寓禁止養寵物，有住戶違規養狗還經常吠叫。（示意圖／資料圖片）

住戶違規養狗常吠叫 鄰居投訴無果「放蛇」

泰媒報道，當地網傳影片，指曼谷有公寓禁止養寵物，但部份人仍偷偷在單位內養貓狗、鳥類和其他動物，其中有住戶不單違規養狗，而且寵物犬還經常吠叫，多名鄰居曾向管理處投訴無果。

有鄰居忍無可忍，在走廊放出2條大蛇抗議。（影片截圖）

有鄰居忍無可忍，在走廊放出2條大蛇抗議。（影片截圖）

當地傳媒指，管理公司終於行動處罰養寵物住戶，但放蛇的住戶一樣「中招」。

有鄰居長年受其寵物犬吠叫騷擾，日前竟放出2條大蛇在走廊「抗議」，片段所見，1黑1網紋大蛇在升降機前方的地板爬行，片段原本在LINE群組內流傳，其後被放到社交平台，有指「蛇主」是想阻嚇養狗住戶在公共空間內遛狗。事件在居民群組內引起爭論，有人支持做法，認為可反擊管理公司遲遲不作為，但另一派則批評放蛇引起恐慌。

管理公司開罰 放蛇住戶亦中招

據報，事發後管理公司果真採取行動，列出所有此前被人投訴養寵物的住戶，每人均需罰款1萬泰銖，並要求他們將寵物搬離公寓。因為公寓「一刀切」罰款所有養寵物的住戶，故放蛇的住戶同樣被罰款，具體金額不明，但2蛇已被迫搬離單位。

（綜合）