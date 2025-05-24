帶電子煙入境香港遭海關截查　女生被罰嘆「交學費」：別心存僥倖

外遊前記得先了解目的地出入境限制！近日1名有吸食電子煙習慣的女生從深圳來港，因不知道香港已立例禁止攜帶電子煙入境，故於皇崗口岸入境時被海關人員查獲及沒收她所攜帶的1支加熱煙設備和1顆煙彈，並登記其聯絡方式，等待發出法院傳票再進行上庭及罰款。她直言事件令她「深刻意識到香港對電子煙監管的嚴格」，又稱被罰款是「交學費」，感嘆「有些規定，真的不能心存僥倖」。



有從深圳入境香港的女生因違例攜帶電子煙入境，故被海關人員沒收相關產品，並登記其聯絡方式，等待發出法院傳票再進行上庭及罰款。（小紅書）

該名女生在小紅書以「香港入境驚魂記：電子煙被查全紀錄」為題發帖，表示5月16日從深圳經皇崗口岸前往香港，卻因為隨身攜帶的電子煙被海關關員攔下檢查。

誤會「自用少量電子煙不受限」

樓主表示「雖然知道香港控煙嚴格，但誤以為和內地一樣，個人自用少量電子煙不會受限」，於是出發前隨手將日常使用的電子煙塞進背包。她入境香港時遇到海關人員隨機抽檢，需要打開背包檢查所攜物品及搜身，當搜出電子煙時，關員仔細詢問煙彈成份、用途等，並核對樓主入境記錄，查核過往是否有違反記錄。

之後關員向樓主解釋香港已全面實施禁止攜帶電子煙入境，不過因為樓主屬初犯及僅攜帶1支設備和1顆煙彈屬「數量極少」，最終樓主被登記證件信息及沒收產品，在登記完香港地址和電話後，關員告知樓主約6至9個月後會收到法院傳票，進行上庭後罰款。

香港於2022年4月起已禁止進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品，及任何相關的器具、零件及配件。（資料圖片）

當「交學費」感嘆：真的不能心存僥倖

樓主坦言「這次經歷讓我深刻意識到香港對電子煙監管的嚴格」，故發帖提醒網民要提前了解相關規定，又提醒過關時若被檢查，要「保持配合態度，切勿爭執」。她又表示「海關人都很好」，因為等候處理途中關員還詢問她「是否需要喝水吃東西」。她又指這次經驗讓她損失了「心愛的電子煙」，「但也算交了次學費」，而她離港時更見到口岸設有橫額寫明「禁止電子煙」，令她感嘆「有些規定，真的不能心存僥倖」。

網民：香港控煙做得好

有網民笑言「也不知道是不是我命好，我去了幾次也沒被抓」，亦有網民表示同樣因攜帶電子煙入境被罰過，但目前還在等候法庭傳票及罰款。另有網民就讚揚香港控煙工作，「羨慕香港人，禁煙是真的做的好，路上走也不會聞到煙味」、「真的能禁掉公共場所抽煙，就很厲害了，證明真的是有人執行開罰款」。

根據香港法例第 60 章《進出口條例》，旅客進口另類吸煙產品，即屬違法。一經定罪，最高罰款港幣200萬元及監禁7年。（香港海關Facebook專頁圖片）

根據香港法例第 60 章《進出口條例》，旅客進口另類吸煙產品，即屬違法。一經定罪，最高罰款港幣200萬元及監禁7年。（香港海關Facebook專頁圖片）

香港於2022年4月起已禁止進口另類吸煙產品，包括電子煙、加熱煙產品，及任何相關的器具、零件及配件。根據香港法例第 60 章《進出口條例》，旅客進口另類吸煙產品，包括器具，或其零件及配件，用於該器具以產生氣霧的任何物質，例如加熱煙枝、電子煙油，以及草本煙，即屬違法。一經定罪，最高罰款港幣200萬元及監禁7年。

（小紅書）