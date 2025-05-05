尖沙咀遇內地男女集體索香煙！港男無視捱轟不願分享　這樣做掀議

香港街頭不時出現借錢黨，難道如今演變為「借煙黨」？有港男稱，於尖沙咀街頭準備吸煙時，遇到一群內地男女上前，向他索取香煙以及借出打火機，他曾假扮聽不懂打算離開，卻被其中一人截停，並稱「不是吧香港人，一支煙也不願意分享」、「大家都是同胞」。由於他當時趕往接送女友，不想和他們爭論，還是贈予對方1支煙，事後則怒斥「仲衰X過乞兒」。



不少網民批評樓主，「你助長咗佢哋覺得『香港人好蝦』呢個觀念」、「你咁都畀真係癲，下次問你拎錢又怕煩，畀埋佢？」。有人覺得事有蹊蹺，質疑對方以借煙為由行騙，呼籲他人小心，「佢哋目的唔係要支煙，只係想接近你，睇下仲有無得進一步行動」、「食一啖跟住話唔舒服、煙有問題，要你賠錢，就算你話報警自己都麻煩」。



有港男稱於尖沙咀街頭準備吸煙時，遇一群內地男女上前索香煙。（示意圖／GettyImages）

港男途經尖沙咀街頭 遇內地女索取香煙

該港男在threads透露事發經過，指他當時身處尖沙咀街頭，想吸煙時才發現身上沒有打火機，於是到便利店購買。他步出店外時「攞支（煙）咬住先」，突然一群內地男女迎面走近，其中一名女士先是詢問他香煙的牌子，下秒竟向他索取1支煙。樓主當時不懂反應，打算裝作聽不懂，然後離開。

其中一名內地女子向樓主索取香煙，他曾裝作聽不懂打算離開。（《我也是媽媽》劇照）

港男欲離開被截停 內地男：一支煙也不願意分享

詎料另一名與女子同行的男子截停樓主，稱「不是吧香港人，一支煙也不願意分享」、「大家都是同胞」，而其他人則旁敲側擊，樓主當時不想和他們爭論，又因趕往接送女友，所以還是送予對方1支煙。惟對方見狀「打蛇隨棍上」，更要求樓主「幫人幫到底」，要他借出打火機。

事主指眾人「身光頸靚」 狠批：仲衰X過乞兒

樓主終於按捺不住，向眾人指出只需5元便可於士多買到打火機，又認為那群內地男女每人給10元，即可買到一包香煙，質疑他們全部人身光頸靚，卻逼他贈予香煙，不滿斥「一個比一個厚面皮」、「仲衰X過乞兒」，惹來網民熱議。

另一內地男子截停樓主，稱「不是吧香港人，一支煙也不願意分享」。（《大叔的愛》劇照）

網民怒批：掉喺地下都唔益佢啦

許多人批評樓主不應送出香煙，「真係睇到眼火爆，趕時間更加要直接走人，又唔係要同佢哋做人世」、「點解你仲要畀佢？掉喺地下都唔益佢啦」、「我會叫佢伸隻手出嚟，成支煙焫落去」、「你助長咗佢哋覺得『香港人好蝦』呢個觀念」、「你咁都畀真係癲，下次問你拎錢又怕煩，畀埋佢？」，同時揶揄該群內地男女，「除咗乞錢，仲可以乞煙，佩服」。

街頭索煙要小心？ 網民憂涉騙案

有人就覺得事件反常，認為樓主應該要提高警覺，「我噚日喺旺角經過都見到有個大陸女人問個後生攞煙，係咪新型𢯎煙手法」、「遇到咁嘅事叫佢哋滾開，然後同佢哋保持距離，唔好同佢哋有身體接觸，因為可能係行騙。佢哋目的唔係要支煙，只係想接近你，睇下仲有無得進一步行動」、「佢哋可能碰瓷㗎，食一啖跟住話唔舒服、煙有問題，要你賠錢，就算你話報警自己都麻煩」。

（threads＠_hildon_）