內地夫婦來港遭海關搜出4包煙！慘被罰$XXXX　罰單曝光罰款這樣計

入境香港只可攜帶最多19支香煙，否則必須向海關申報。最近1名女子在小紅書發文呻慘，表示早前與丈夫到香港遊玩，2人於深圳福田口岸過關，其間被香港海關人員截停及檢查行李，她本想說他們根本沒有帶任何東西，不料丈夫身上被搜出3包未拆香煙，與1包已拆開的香煙，最終被罰款3,124港元，令樓主大感「肉赤」，並發帖提醒其他有意到香港的內地遊客，注意不能攜帶超額香煙。



1名女子在小紅書發文，表示早前與丈夫經深圳福田口岸過關到香港，不料丈夫身上卻被搜出3包未拆與1包已拆開的香煙，最終被罰款3,124港元。（小紅書圖片）

丈夫身上被搜出4包香煙

該名女子在小紅書以「難得來一次香港被罰3000」為題發文，表示已經數年未曾到訪香港，早前剛好到深圳出差，便打算到香港逛街。樓主與其丈夫當天於福田口岸過關，不久被香港海關人員截停，以及被要求檢查行李，「我們還想，沒帶什麽東西，箱子基本是空的」。雖樓主後來被放行，惟丈夫卻被搜出身上有3包未拆與1包已拆的香煙，最終被罰款共3,124港元，令樓主不禁大呻「好肉赤」。

從罰單可見，樓主的丈夫被搜出68支香煙，每支稅率為3.306港元，即224.8港元，罰款5倍是1,124港元，另因入境時未有申報而罰款2,000港元，合共3,124港元。

提醒攜帶超額香煙須申報

樓主在文中提醒其他網民，「大家如果要去香港，帶自己的煙一定要提前申報，如果不提前申報就是我們這個下場」。不少網民留言認為樓主自食其果，「香港澳門海關沒人情講，帶多必被罰」、「這樣才能記住」、「人家明文規定，入境不帶超過1包香煙」、「多小心，這種規則很多人提到過，查到後老老實實認罰，還不能說不要了就免罰」。

樓主丈夫最終被罰款共3,124港元，令她不禁大呻「好肉赤」。（示意圖 / 資料圖片）

樓主稱與內地法例「搞混」

另有網民則認為「不知者不罪」，詢問樓主當下有否求情，惟樓主則指「裝可憐都用上了」，又表示皆因從外地到中國內地，一般每人都可最多帶1條香煙，「真的搞混了，其實那麽容易罰，真的應該搞個大點醒目的牌子提醒入關的人」。

最多可免稅攜帶19支香煙到港

據香港海關網頁顯示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙進入香港，供其本人自用，旅客如沒有遵守香港法例第109章《應課稅品條例》的有關規定，可遭檢控或罰款。另外，入境旅客如就其所管有而超逾免稅優惠數量的應課稅品不向海關人員作出申報，或作出虛假或不完整的申報，亦可遭檢控或罰款。