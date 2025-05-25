無業妹霸居屋20年！港女想賣樓遭「以死相迫」：話要同歸於盡

家家有本難唸的經，姊妹一場也可能出現矛盾。近日有港女發帖，指她早年將供斷的居屋給予母親居住，但失業「無貢獻」妹妹卻霸佔居屋住了超過20年，其間不曾付過任何費用。近來港女有意賣樓再在附近為母親置業方便照顧，要求妹妹搬走卻遭拒絕，對方食脅稱要「同歸於盡」，甚至不斷騷擾她稱要到其任職的公司「搞」她，令她苦不堪言。



有港女發帖指被妹妹霸佔居屋20多年。（示意圖，資料圖片）

該名網民在香港討論區以「有個不知所謂阿妹」為題發帖訴苦，稱她有1間已供斷的居屋，早年因結婚搬出去，故把居屋留予母親居住，且當時「一時心軟」同意妹妹搬去居屋與母親同住，「以為佢住一排，但一住住咗20年」。

近來因為母親年事已高，樓主想賣走居屋再購置一處近些的房產，「換一間近我哋方便照顧阿媽」，但卻遭到妹妹強烈反對，甚至「以死相迫」，令她無法賣樓，「現在還賴死唔走，一叫佢搬就話同你同歸於盡」。

無業妹妹「無貢獻」

樓主透露，妹妹20多年來一直沒有工作，對家中毫無貢獻，還要母親照顧三餐，水電等費用也是母親繳交，而妹妹居住期間從沒繳付過任何費用。樓主指與妹妹無法溝通，因為妹妹性情偏激，不但時常在社交平台發帖「公審」她，還會公開她的住址及電話；有時樓主「話吓佢」，「就好似前世殺咗佢咁，不斷係度WhatsApp，打電話鬧我」。

樓主為此甚是煩惱，於是發帖表示「我畀佢住，仲唔識感恩，仲要不斷騷擾我，仲話去公司攪我，我好似欠佢錢，你話我應該點做？」。

因為妹妹拒絕搬走甚至以死相迫，令樓主甚是煩惱。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

網民意見兩極：趕佢走 VS 畀佢住

帖文引起網民熱議，不少人都驚訝樓主妹妹多年來處於無業狀態，不知她如何生活，亦有人覺得樓主妹妹「完全冇責任感，白食白住唔肯走」，更有網民建議強迫對方離開，「申請法庭驅逐令，禁佢行近你物業」。不過，亦有網民勸樓主「本是同根生，畀佢住啦」、「一世人兩姊妹，你唔通真係睇住佢瞓街咩」。

有網民擔心樓主妹妹申請逆權侵佔，提醒樓主「最好叫佢簽返張租約畀你，銀行轉賬$10都好」；另有網民就擔心樓主妹妹精神狀態，並建議「搵社工幫手」，又建議樓主「賣咗間屋，每個月津貼阿妹畀佢出面住」或「搵社工幫佢申請公屋」。

（香港討論區）