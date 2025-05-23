學歷高姐姐懶散無積蓄！20歲港男聞父母擬將居屋留她　聽原因崩潰

生性的孩子就不用眷顧？早前有1名20歲港男在網上發帖訴苦，指自己中六畢業即找工作，現時做商場保安員，月薪約1.8萬，而24歲姐姐大學畢業賺錢能力較高，但卻因為開支大很少給家用，平日又不幫忙做家務，令父母經常為懶散唔生性的姐姐憂心。



樓主最近偷聽到父母對話，表示因擔心姐姐將來「無人要」，故打算將供完款的居屋留給她做「姑婆屋」，樓主即大感不公平，慘呻「點解間屋留畀家姐唔留畀我？我生性就唔畀我？」。



有港男發帖訴苦稱他在父母眼中較姐姐懂事，一向不需操心，父母卻因此似乎偏心令人頭疼的懶散姐姐。（《螢之光》劇照）

姐姐大學畢業常留在家

該名港男在香港討論區以「我好擔心無屋住 我家姐會唔會無人要」為題發帖訴苦，指擔心父母將現居的居屋留給姐姐。他表示，現時一家四口居住的居屋已經完成供款，而他於新年時偷聽到父母透露憂慮，似是打算把單位留給姐姐。

樓主指，他中六畢業就出來工作，現時任職職商場保安，扣除強積金後每月薪金約有1.8萬元，當中4,000元作家用、5,000至6,000元作儲蓄，花費有度。反觀姐姐平日不做家務也甚少交家用，2年前讀完大學後就從事保險業，但卻經常在家，「問佢點解唔使返工，佢又話佢份工好自由，返工放工好彈性」。

父母憂長女「第時無人要」

而樓主偷聽到父母聊天，全是訴說對長女的憂慮，並打算把居屋留給長女，「我聽到阿爸阿媽傾計話怕佢個女第時無人要，平時又懶又唔做家務，間房又好似垃圾屋咁，每個月啲錢月月清，家用都好少畀，睇怕都搵唔到人嫁，第時間屋留俾個囡啦」，又談及樓主「生性」，所以毋需父母擔心。

大感委屈「聽到即時想喊出嚟」

樓主直言「聽到即時想喊出嚟」，並大感不公，「點解間屋留畀家姐唔留畀我，我生性就唔畀我？」。他指姐姐學歷及賺錢能力都比他優勝，但父母卻想把居屋留給她「做姑婆屋」，故甚是悲傷不忿，「我覺得阿爸阿媽淨係惜我家姐，根本好似都唔鍾意我咁」。

有網民建議樓主別為錢傷感情，建議與家人談談。（《溏心風暴3》劇照）

網民：好多家庭間屋留畀最廢嗰個

帖文引起網民熱烈討論，有網民指「好多家庭都係咁啦，間屋留畀最廢嗰個嘛」、「有時越生性就越冇人關心同理會，因為可以自己搞掂」，亦有人勉勵樓主，「樓主而家先20歲，努力啲工作進修多啲未來搵多啲錢走人先係上策」、「父母想畀邊個係佢哋嘅決定，你都係自己努力啲啦」。有網民則提醒樓主別為錢傷感情，建議與家人談談，「一家人坐埋傾啦，唔好想得太利益行先」。

（香港討論區）