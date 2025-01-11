家人公屋綠表抽中居屋　全家不知兄長有私樓　被房署抽查擔心1事

公屋住戶可經綠表申請抽居居置業，最近1名網民在社交平台的公屋群組發文，表示母親以公屋綠表申請居屋，被抽中後遞交申請信，不料後來收到信件表示取消其申請，原因是家中的哥哥名下有私樓，卻未從公屋單位中除名刪除戶籍。樓主指全家都不知道哥哥在外置業，母親到房署查詢，「佢哋話可能會告我阿哥」，導致樓主一家目前感到徬徨，並向其他網民求教，「請問而家件事會演變成點樣？」。



網民提出大量疑問，質疑樓主家庭過去如何面對資產審查、兄長是否長期不在公屋內居住、為何兄長不知道自己未被除名，認為要解釋清楚來龍去脈。樓主稱兄長在小時候申請居屋時已在戶籍內，「阿媽60、70歲冇諗過件事咁嚴重」、「公屋冇咗都唔係最大問題，我阿媽而家最驚害到阿哥」，最怕事件連累到哥哥。有網民指朋友面對類似情況，房署收回公屋之餘，亦可能追討多年的雙倍租金差額。



1名網民在社交平台發文，表示母親早前以公屋申請居屋，被抽中後遞交申請信，不料後來收到信件表示取消其申請，原因是家中的哥哥名下有私樓，卻未從公屋單位中除名。（資料圖片）

全家不知哥哥名下有私樓物業

樓主在facebook群組發文，表示其母親早前以公屋綠表申請居屋，「抽中咗，遞交申請信之後，但前幾日收到信話取消我哋嘅申請」。樓主指房署信件中，「話我阿哥喺出邊有私樓（阿哥個名仲係公屋戶口），我哋全家唔知」。樓主的母親其後到房署查詢，對方甚至稱有機會控告哥哥。

獲告知哥哥或被告

樓主在文中向其他網民發問，「請問而家件事會演變成點樣？」，又指母親原本都打算放棄現有公屋單位，並藉此換居屋「上車」，直言「公屋冇咗都唔係最大問題，我阿媽而家最驚害到阿哥」。

樓主指其母親原本都打算放棄現有公屋單位，並藉此換居屋「上車」，直言「公屋冇咗都唔係最大問題，我阿媽而家最驚害到阿哥」。（《香港愛情故事》劇照）

網民：公屋都冇埋

帖文一出立即引來不少網民討論，大部份人均認為即使家人不知道哥哥名下有物業，但假如哥哥早已搬家在外居住，也應一早將其在公屋單位中除名，否則亦屬隱瞞不報，「連本身間公屋都會冇埋」、「如果你哥未除名，又有物業，其實會唔會過咗個（限）額？連公屋都冇埋」、「係99.9%收返間公屋，有私樓已經係死症，仲要最近一年先報完資產」、「有戶口，不能有物業在港又去申請，自投羅網」、「解釋唔到有名但唔喺單位常住的話戶主都一身蟻」、「阿哥係咪好憎你屋企啊 ？準備定一家幾口搬晒去你阿哥間私樓一齊住」、「好奇咁你阿哥仲有無住緊公屋？呢排咁嚴，真係有機會收樓」。

兄長從小在公屋戶籍內 工作後搬走

樓主指，小時候家人申請公屋時就一直有兄長的名字，他長大工作後搬走，「唔知佢買咗，知嘅話就唔會唔甩名去抽居屋啦」、「 阿媽60、70歲冇諗過件事咁嚴重⋯計過數可以負擔到居屋就諗住放返間公屋出嚟俾有需要嘅人，就走咗去抽居屋啦」。網民認為「其實你哋都虛報好多嘢，唔單止資產，仲要戶籍上嘅人唔係經常住係單位到，點解釋都冇用」、「可唔可以解釋阿哥唔知你媽冇除名」。

另外，有人就建議樓主一家解釋清楚來龍去脈，「我諗要有個合理說法……如果說法係一早填咗除名文件，長者係戶主年紀大唔記得交可以試下抗辯先，你上面講全家唔知佢有屋，咁申請居屋有冇填佢名先？因為你話已經抽中同遞交申請，咁即係有仔細填過全屋人入息證明等等，如果係嘅話應該有問過你阿哥？如果唔係你點樣亂咁幫佢填到？你個說法能否經過推敲先？」。