前女友已有新歡！家暴男求復合不果　毆打對方父親至腦出血被通緝

分手後還動手襲擊前度家人，實在可怕！泰國1名19歲女生因為受不了35歲男友吸毒和家暴而提出分手，但分手許久仍擺脫不了對方糾纏。近日前男友再度登門求復合，被拒後不但損毀她家的汽車，還將她的父親打至嚴重腦出血，之後逃離現場，目前下落不明。該名女生害怕不已，於是報警求助。當地警方現正調查事件，並已對男子展開通緝。



泰國35歲男子納拉特登門求前女友復合不果，竟將對方父親打至嚴重腦出血。（Facebook影片截圖）

綜合泰媒報道，事發於20日，泰國中部那空沙旺府（Nakhon Sawan）35歲男子納拉特（Narate），於凌晨4時左右前往19歲前女友蘇達拉特（Sudarat）住所，試圖闖入其家中找對方復合。不過蘇達拉特已有新男友，於是拒絕了納拉特。

父親勸阻慘被打至嚴重腦出血

納拉特被拒後惱羞成怒，在鐵閘外損壞了蘇達拉特家的車，蘇達拉特於是致電父親求助。蘇達拉特父親試圖做和事佬，步出車庫勸納拉特冷靜，並要求對方離開自己女兒，結果反被納拉特打成重傷。從網上流傳的影片可見，蘇達拉特父親被納拉特拳打腳踢，躺在屋外傷勢嚴重，失去自衛能力。而蘇達拉特只能隔着鐵閘，哭喊要求納拉特停止暴行。

蘇達拉特父親被納拉特拳打腳踢，躺在屋外傷勢嚴重，失去自衛能力。（Facebook影片截圖）

蘇達拉特父親被納拉特拳打腳踢，躺在屋外傷勢嚴重，失去自衛能力。（Facebook影片截圖）

納拉特發洩完怒火後，還威脅會傷害蘇達拉特及其現任男友，隨後偷走蘇達拉特男友的電單車，快速逃離現場。至於蘇達拉特的父親因頭部嚴重受傷及臉部受傷送院治療，證實被打至嚴重腦出血，需在深切治療部留院觀察，所幸現時情況穩定。

納拉特之後曾致電蘇達拉特母親「道歉」提出和解，但他的所謂道歉只是再次將責任推給蘇達拉特，稱是蘇達拉特的拒絕造成大錯。

納拉特威脅傷害蘇達拉特及其現任男友後，偷走蘇達拉特男友的電單車，快速逃離現場。（Facebook影片截圖）

難忍「吸毒家暴」提分手

蘇達拉特事後透露，因為納拉特有吸毒及虐打的行為，因此她很早之前就已經和他分手。不過，分手後納拉特仍繼續糾纏騷擾她，更毆打她10多次，但蘇達拉特都原諒了他，只希望他可以盡快放下過去。只是，蘇達拉特明言這次納拉特對她父親施暴，她就絕不會再饒恕他。

蘇達拉特決定報警，並在社交平台上傳影片求助，希望網民幫忙找出在逃的納拉特。

警方展開通緝

而警方接報後調查事件，並尋回被盜電單車，不過納拉特早已棄車逃離。據指，納拉特可能已離開那空沙旺府，而警方將全力追捕。

（綜合）