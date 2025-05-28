飯盒遭同事誤吃！竟提這樣補償　打工仔嬲爆：大小同餸菜全不同

職場離奇事的確多！近日有打工仔發帖訴苦，稱自家飯盒竟被公司同事拿錯「誤吃」，對方吃完後清飯盒時才知吃錯，之後更提議「不如你食我嗰盒啦」，樓主斷言拒絕。神奇的是，2人的飯盒由餸菜到飯盒大小都不相同，樓主事後氣極發帖，直斥該同事「一啲唔好意思都冇囉」。



網民認為該名同事一時疏忽吃錯也非大罪，但事後的補償手段卻有進步空間，「好老實講，同你又唔係熟，加上又唔知你屋企廚房衛生情況，點樣去處理啲食物，點都唔會食你盒飯啦」、「起碼都買返個飯畀人啦」、「呢啲同事咪就係唔識做人囉」。



有打工仔發帖訴苦，稱自家飯盒遭公司同事誤吃。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

該名網民在社交平台Threads發帖抱怨，稱「飯盒俾人食咗」。樓主指平日會帶飯上班，而公司有安排職員幫忙翻熱員工飯盒，「我哋放飯入雪櫃要拎走個蓋，另外鋪微波爐保鮮紙喺面，公司係用蒸爐整返熱啲飯」。而當日中午樓主去認領飯盒時，驚覺飯盒不翼而飛，故懷疑有同事拿錯，「諗住等陣佢發現會拎返出嚟」。

同事提補償方案：你食我嗰盒

誰知拿錯的同事卻把樓主的飯盒吃光，直至拿去清洗時才發現弄錯，於是向樓主道歉，解釋「我屋企都係食得咁清淡㗎，所以無留意拎錯咗。係洗飯盒嗰陣先發現個盒唔同咗」，並向樓主提議「不如你食我嗰盒啦」。

樓主氣極批對方沒有悔意

彼時樓主已另買午餐，並在聽到對方說話後甚是氣憤。事後樓主發帖，直指其實由飯盒尺寸乃至飯菜內容都不一樣，難以理解為何對方會弄錯，更認為對方沒有悔意，「真係唔好意思喇，原來食得同你一樣清淡係唔啱嘅。我想講，我飯盒大細都同你唔一樣㗎，仲有，我食嘅餸都同你唔同。最後，我無興趣食你個飯盒囉」。

有網民認為樓主同事應該買飯請樓主吃。（《大叔的愛》劇照）

有網民就覺得十分詫異，「邊有得拎錯？」、「啲人真係好奇怪，唔問就食人嘢」、「攞錯飯盒呢啲case，就如同機場拎錯人哋個喼嗰啲一樣，啲人唔係發雞盲，就係特登」。但亦有人覺得可能是一時不慎，「我都試過俾人拎咗嚟食」、「食錯飯盒，我公司有同事都試過，佢完全唔知，話因為係佢阿媽整嘅，佢唔知食咩餸」、「可能盒飯係同事屋企工人整，由處理到製作到入袋都冇經過同事手，就連食咩餸都未知。真係食錯都唔出奇喎」。

同事彌補方案引網民熱議

另有網民就認為一時疏忽無可厚非，但問題是該名同事在誤吃樓主飯盒後的處理有欠妥當，才令人難以原諒，「好老實講，同你又唔係熟，加上又唔知你屋企廚房衛生情況，點樣去處理啲食物，點都唔會食你盒飯啦」、「有同事食錯人哋盒飯都識得買返件蛋糕仔道歉」、「起碼都買返個飯畀人啦」、「呢啲同事咪就係唔識做人囉」、「佢唔係應該請返你食lunch咩？」，而樓主就無奈表示「由佢個反應，我覺得佢一啲唔好意思都冇囉」。

（Threads）