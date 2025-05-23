男同事講早晨兼約食午餐！轉新工港女斥：狗公、性騷擾　網民咁睇

太友善也是錯？近日有網民發帖，稱新公司男同事們每日都會對她打招呼說早晨，又會主動約她一起午餐，就算她拒絕仍會再次詢問，故令她感到不快，不但嘲諷男同事們是「狗公」，更指他們的行為似「性騷擾」。然而，很多網民都認為樓主的男同事們只是幫助新人適應環境，「唔好幻想咁多，純粹真係有禮貌」、「通常有新人嚟，為咗表示歡迎都會指派啲後生同事去招呼個新人」。



另外有網民就對帖文真假感到懷疑，「認真？」、「係咪有妄想症」，有人則發現過往樓主曾發帖自稱「男人老狗」，如今又說自己是「小妹」，懷疑有人「作文」博流量，「你係男定女呀？好好玩？」、「『小妹』通常係男人，大家留意返」。



有網民發帖，稱男同事們每日都會打招呼及相約午餐，令她感到不快，不但嘲諷男同事們是「狗公」，更指他們的行為似「性騷擾」。(《鬼同你OT》劇照）

該名網民在社交平台Threads發帖稱近來轉了新工作，部門除了她以外還有另1名女同事，而男同事們每日都會走過來跟樓主說早晨，而同事們有禮之舉，在樓主眼中卻成了「狗公」，「其實小妹真係覺得班男人有啲做多咗…衰啲講句…狗公咁」。而男同事們又會在中午時主動相約她午餐，令樓主心感不安，「其實我真係覺得有啲性騷擾feel」。

樓主於是發帖詢問網民除了向人事部投訴後還可以做什麼，又表示「希望大家可以正視職場性騷擾問題 #女性要為自己發聲不能容忍職場性騷擾」。

網民力撐男同事行為正常

帖文隨即引起網民熱議，不過普遍人都不撐樓主，不少人都認為男同事們的舉動可能只是照顧新同事，是幫助新人適應工作的正常行為，「唔好幻想咁多，純粹真係有禮貌」、「邊個位有性騷擾成份？」、「通常有新人嚟，為咗表示歡迎都會指派啲後生同事去招呼個新人。其實人哋未必係性騷擾，你不如再觀察下先啦。睇你講嘅嘢，暫時唔覺得人哋有性騷擾嘅元素囉」；更有人覺得事件荒謬可笑，嘲諷「歡迎嚟到一個講早晨都會被人當騷擾嘅地方 」、「同你講早晨就係性騷擾你，問你攞貼士就係打劫你？」。

有網民發現樓主過去曾發帖表示女友曾叫其陪同去買內衣，當時樓主自稱「男人老狗」。（threads）

網民發現端倪 疑有人作文博流量

另一方面，有網民就發現樓主過去曾發帖表示女友曾叫其陪同去買內衣，而樓主當時自稱「一個男人老狗」，故有很多網民都對樓主自稱「小妹」的「被男同事性騷擾」帖文生疑，並表示「你係男定女呀？好好玩？」、「真膠定假膠啊」、「『小妹』通常係男人，大家留意返」，而隨着留言漸多，亦將帖文推到更多人關注。

有網民懷疑樓主「作文」博流量，擔心影響真的受到職場性騷擾傷害的人。（《假設性無罪》劇照）

有網民未有細究，相信樓主經歷，好言給予建議及幫助，稱如果真的感到不適，「可以禮貌正面咁拒絕同埋回應」、「可能有啲人係好無邊界感，試吓認真啲拒絕」；同時有人則質疑樓主動機，猜測樓主故意「作文」博取流量，而相關行為可能反而傷害了真的受到職場性騷擾影響的人士，令人更不敢站出來對抗性騷擾，「真係多得你呢啲人唔少」。

（Threads）