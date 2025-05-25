上水「仙氣短裙美女」瘋傳！背影勁迷人　正臉曝光震撼全網：心碎

現實往往令人震撼！本港網絡瘋傳1段影片，有乘車的港男在上水龍琛路，被1名騎單車的「仙氣長髮短裙美女」背影吸引，拍片大讚「靚女啊喂」，然而當他追上看到「美女」正臉後，大感震驚，直呼「嘩，X啊！」。



影片引來網民熱議，有人笑言「轉角遇到愛」、「後面誇啦啦，前面……」、「背多fun」。但也有網民批評拍片者做法，「（長髮女）無啦啦咁都俾人放上網真慘」。



本港網絡瘋傳1段影片，有乘車的港男在上水龍琛路，被1名騎單車的「仙氣長髮短裙美女」背影吸引。（影片截圖）

這段「仙氣長髮短裙美女」影片5月24日（星期六）起於「車cam L」等多個Facebook群組流傳，轉載者留言「以為係靚女，點知……」。

上水「仙氣短裙美女」騎單車影片瘋傳

影片長28秒，見到有1名長髮、穿淺藍色長袖連身短裙的女子，在上水馬路上騎單車，尾隨車輛上的港男拍下女子「迷人」騎單車背影，大讚「靚女啊喂！」、「ok喎都！」。影片更配上《初戀》作背景音樂，令人充滿期待。

長髮、穿淺藍色長袖連身短裙的女子，在上水馬路上騎單車。（影片截圖）

尾隨車輛上的港男拍下女子「迷人」騎單車背影，大讚「靚女啊喂！」。（影片截圖）

尾隨車輛上的港男拍下女子「迷人」騎單車背影，大讚「靚女啊喂！」。（影片截圖）

正臉曝光超震撼

可是理想與現實往往不似預期。長髮女轉彎踩入龍琛路時，港男的車輛終於追上長髮女，港男還滿心歡喜說「睇下得唔得先！」。然而當車輛在長髮女旁邊駛過，港男見到長髮女正臉後，震驚直呼「嘩，X啊！」，看來長髮女與他想像中的樣貌差距甚遠。

然而當港男見到長髮女正臉後，震驚直呼「嘩，x啊！」。（影片截圖）

然而當港男見到長髮女正臉後，震驚直呼「嘩，x啊！」。（影片截圖）

網民心碎：幻想破滅

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「轉角遇到愛」、「後面睇引死人，前面睇嚇死人」、「背多fun」、「心碎……幻想破滅」、「一聽到呢隻歌就知不妙了」、「個音樂明明就係如花出場前嘅音樂」、「睇緊周星星啲劇情」。

不過亦有網民批評拍片者做法，「自己攞嚟誤會咁就擺人上網」、「無啦啦咁都俾人放上網真慘」。