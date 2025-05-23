荃灣當街強暴？男壓女落地影片瘋傳！女掙扎驚呼救命　結局超震撼

光天化日當街強暴？本港網絡瘋傳1段影片，荃灣大球場外有1名金髮男子，把1名長髮後生女掩臉強行壓倒在地上施暴，其間女方驚呼「救命」，有途人經過卻沒有理會。拍攝影片的街坊表示，他本想報警求助，然而後續一幕令他震驚，直斥：「金毛仔係咪以為自己咁樣好X型？」



影片引來網民嘩然，「既恐怖又嘔心」、「我睇咗幾次都覺得好恐怖」、「好慘……個女仔」。也有網民關注途人冷漠反應，認為無論如何應先報警備案，「我會報咗警先，以防萬一」。



本港網絡瘋傳1段影片，荃灣大球場外有1名金髮男子，把1名長髮後生女掩臉強行壓倒在地上施暴，其間女方驚呼「救命」。（top6_penix／threads）

這行為太離譜了吧！有街坊於5月21日（星期三）在社交平台threads發布影片，指荃灣大球場外有1名金髮男子把1名女子「施暴」強行壓倒在地，女方則「嗌晒救命」。

荃灣金髮男強壓女子落地施暴 女子驚呼求救

影片長14秒，見到荃灣大球場圍欄外花槽邊位置，1名穿藍白色上衣的金髮男子，正對穿白衣女子施以暴力，面露笑和用左手掩蓋女方臉部，右手則疑似想強搶女方手上物品，跪坐在地的女方奮力抵擋，發出驚呼聲。

荃灣大球場圍欄外花槽邊位置，1名金髮男子對穿白衣女子施以暴力。（top6_penix／threads）

荃灣大球場圍欄外花槽邊位置，1名金髮男子對穿白衣女子施以暴力。（top6_penix／threads）

金髮男面露笑和用左手掩蓋女方臉部，右手則疑似想強搶女方手上物品，跪坐在地的女方奮力抵擋，發出驚呼聲。（top6_penix／threads）

金髮男面露笑和用左手掩蓋女方臉部，右手則疑似想強搶女方手上物品，跪坐在地的女方奮力抵擋，發出驚呼聲。（top6_penix／threads）

金髮男面露笑和用左手掩蓋女方臉部，右手則疑似想強搶女方手上物品，跪坐在地的女方奮力抵擋，發出驚呼聲。（top6_penix／threads）

金髮男隨後更扯着女方頭髮，把女方臉部大力強行壓向地上，女方痛苦掙扎。（top6_penix／threads）

金髮男隨後更扯着女方頭髮，把女方臉部大力強行壓向地上，女方痛苦掙扎。（top6_penix／threads）

途人目擊無理會

男子隨後更扯着女方頭髮，把女方臉部大力強行壓向地上，女方痛苦掙扎。女方被男方壓在地上糾纏期間，有1名大叔途經目擊，但他看了一眼就繼續前行，沒有理會2人。

女方被男方壓在地上糾纏期間，有1名大叔途經目擊，但他看了一眼就繼續前行，沒有理會2人。（top6_penix／threads）

街坊想報警 悉真相憤怒

樓主表示，他當下以為是「搶劫」或「強姦」，本想幫忙報警，沒想到真相令他震驚，「最後佢哋攬頭攬頸有講有笑慢慢行咗去……好似冇嘢咁……原來喺度玩嘅！本來仲想幫手報警」，直斥「而家啲後生，玩都玩得冇嚟檢點！要玩返屋企慢慢玩啦，條金毛仔係咪以為自己咁樣好X型？」。

有網民指看男女雙方動作不似在玩耍，認為應先報警備案以防萬一。（top6_penix／threads）

網民籲先報警：好恐怖 途人冷漠反應惹議

網民看過影片震驚，「既恐怖又嘔心」、「我睇咗幾次都覺得好恐怖」、「好慘……個女仔」。也有網民關注途人冷漠反應。

亦有網民指看男女雙方動作不似在玩耍，認為應先報警備案以防萬一，「玩？唔似喎」、「唔似玩，出盡力喎」、「報警之前你仲要諗咁耐諗咁多嘢，萬一真係有事發生，就連累咗一個人嘅人命」、「有心幫人就報咗警先，等佢自己同警察解釋玩緊乜」、「唔理佢哋係玩定點，我會報咗警先，以防萬一」、「奉勸所有中小學女生：如果有人咁粗暴對你，絕對唔可以當玩，唔好同個咁的人拍拖或做朋友，真異性朋友係掂都唔會掂你」。