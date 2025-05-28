母親離世︱公屋門外放蠟燭　遭鄰居投訴要求入屋燒　住戶：好無奈

家中不幸有人離世，不少人會依傳統做法在門前燃點蠟燭，惟最近1名網民在社交平台分享，稱自己居於公屋單位，其母親早前離世，他因應師傅指示在單位門外放蠟燭，直至出殯當天。樓主表示已將蠟燭放在鐵盆內，並放於貼近門邊的地方，但在一星期後，樓主接到管理處職員通知，表示有人投訴其舉動很危險，要求在屋內點蠟燭。樓主對此感到無奈，「明白主任都好難做，始終規矩係規矩，但都真係幾唔開心，本身已經要消化親人走咗嘅情緒，而家仲要冇得好好做足儀式」。



樓主母親早前離世，樓主在公屋單位門外放蠟燭，直至出殯當天，但在一星期後，樓主接到管理處職員通知，表示有人投訴其舉動很危險。（示意圖 / Manoj Roy / Unsplash）

單位外點蠟燭遭被鄰居投訴

樓主在社交平台Threads上發文，表示自己住在公屋，早前母親離世，師傅教他在門外點燃蠟燭，直至出殯當天。樓主跟隨師傳指示，並在門外放了厚身玻璃的蠟燭，「我哋已經盡量貼住門邊擺，亦有放鐵盆兜住」。不過在一星期後，樓主接獲管理處電話，稱「有鄰居投訴話危險」，又指對方表示一般在該「特殊情況」下，大家都能理解和包容，「佢都係第一次收到呢啲投訴，咁佢都有幫我同對方溝通，但對方堅持要我哋拎入屋燒（蠟燭）」。

樓主感難過：冇得好好做足儀式

樓主在文中續指，雖知道公屋走廊不准擺放雜物，更何況是已燃點的蠟燭，也理解管理處職員「難做」，但自己難免感到難過，「本身已經要消化親人走咗嘅情緒，而家仲要冇得好好做足儀式」。樓主後來留言補充，稱自己已猜到是哪位鄰居投訴，因為對方已非第一次就同類問題通知管理處，早年有另一鄰居的門外點了白爉燭，相關住戶當時希望其他鄰居一起投訴，但沒有人附和，「大家都話人都走咗，畀人哋好過啲啦，注意安全就得」。

樓主直言感到難過，「本身已經要消化親人走咗嘅情緒，而家仲要冇得好好做足儀式」。（《返校》電影劇照）

樓主大嘆現在不知如何是好，「擺入屋燒好似仲危險，平時冇人喺屋企」，家人也着他不用理會，希望能「捱到」一星期後。

網民反應兩極

帖文引來不少網民正反熱議，部份人認為在門外放蠟燭非常危險，一個不小心隨時釀成火災，「擺入屋燒又識怕危險，放走廊燒又唔怕危險呢？」、「其實呢，你知道呢一切都只係儀式，唔係有真正作用㗎呵？」、「我屋苑有人放電子蠟燭」、「認真答，喺道門度掛條白毛巾同用蠟燭燈」。

另有部份網民則指提出投訴的鄰居不近人情，「同你鄰居講：支蠟燭係要嚟指引我阿媽返屋企，你唔畀我點，半夜我阿媽摸錯入你屋企搵你就唔好啦」、「而家公屋好多人都好冇同情心」、「唔好理佢，他朝君體也相同」。