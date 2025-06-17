公屋後悔？住戶慘呻如入地獄 力數6大罪狀籲勿住公屋：痛不欲生
【公屋申請／公屋輪候】住公屋是「地獄」？有公屋住戶於網上公屋群組發「警世文」，列出住公屋6大問題，呼籲申請公屋的人要想清楚，「公屋世界悲苦淒慘……痛不欲生，生不如死」，直指「如果你自問不能吃苦中苦，就不要入來公屋世界了」。
帖文引來網民爭議，大部人都批評樓主說「風涼話」不知足，「冇屋住咪仲慘！」、「身在福中不知福」、「咁慘呀，唔好住，交返間屋出嚟囉」。也有網民認為，住公屋是否有問題，主要看鄰居質素。
住戶列公屋6大弊端：痛不欲生
住公屋是「人生贏家」還是「地獄囚徒」？該住戶早前於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己一出生就住公屋，見盡「公屋世界」問題，「被迫在這個極端惡劣環境長大」。他又列出住公屋6大「地獄」位，直指「痛不欲生，生不如死」。
公屋問題1：石屎易損壞常要裝修
樓主表示，公屋室內石屎容易塌陷崩裂，常要維修，也因此須忍受修葺產生的灰塵，影響呼吸系統。
公屋問題2：保安不知所謂
樓主稱，入住公屋後會被保安「激死」，形容公屋保安工作態度「超級不知所謂」。
公屋問題3：租金無止境增加
樓主說，入住公屋後，要承受「沒有盡頭的租金加幅」，形容「每年都擔驚受怕，最後搞到精神衰弱」。
公屋問題4：鄰居是非多
樓主稱，公屋最多「三姑六婆是非精」，要融入這圈子，就要成為「三姑六婆」，否則會變成「怪異一族」被人排斥。
公屋問題5：鄰居噪音滋擾
樓主指出，住公屋會被鄰居噪音滋擾，卻投訴無門，「最後你可能會發狂失控，傷人入獄」。
屋問題6：遇變態怪異鄰居
樓主稱，住公屋很大機會遇到「變態黐線鄰居」、「怪異人士」，屆時會終日惶恐不安、疑神疑鬼。
住戶籲申請公屋前想清楚
樓主強調，公屋只適合能夠吃「苦中苦」的人，否則不要申請公屋，「公屋世界的悲苦淒慘！好多人都不會明！這麼辛苦排隊進入這個地獄，值得嗎？如果你自問不能吃苦中苦，就不要入來公屋世界了！」。
至於為何覺得公屋是「地獄」，但仍住公屋，樓主解釋自己一出生就住公屋，稱「我不想住公屋的！我只是沒有選擇，因為我一出世已經在公屋世界」。
網民批說「風涼話」：交返間公屋出嚟囉
大部份網民看過帖文都指摘樓主說「風涼話」不知足，「住緊公屋好囂張，不知所謂」、「冇屋住咪仲慘！」、「身在福中不知福」、「咁慘呀，唔好住，交返間屋出嚟囉」、「用得納稅人錢住公屋真係唔好有咩要求」、「既然感覺公屋這麼多壞處，搬出就是」、「無病呻吟不可取」、「有公屋住已經好好啦，仲要喺度呻，有啲人住劏房㗎唔知足」。
也有網民認為，住公屋是否有問題，主要看鄰居質素，「租平，左右鄰舍正常，就值得感恩」、「我隔籬單位成日傳啲臭味出嚟， 我單位都聞到，好難頂，所以大家講得啱，住公屋冇問題，主要係你啲鄰居係咩質素」。