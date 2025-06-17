公屋後悔？住戶慘呻如入地獄　力數6大罪狀籲勿住公屋：痛不欲生

【公屋申請／公屋輪候】住公屋是「地獄」？有公屋住戶於網上公屋群組發「警世文」，列出住公屋6大問題，呼籲申請公屋的人要想清楚，「公屋世界悲苦淒慘……痛不欲生，生不如死」，直指「如果你自問不能吃苦中苦，就不要入來公屋世界了」。



帖文引來網民爭議，大部人都批評樓主說「風涼話」不知足，「冇屋住咪仲慘！」、「身在福中不知福」、「咁慘呀，唔好住，交返間屋出嚟囉」。也有網民認為，住公屋是否有問題，主要看鄰居質素。



住公屋是「地獄」？。（資料圖片）

住戶列公屋6大弊端：痛不欲生

住公屋是「人生贏家」還是「地獄囚徒」？該住戶早前於Facebook群組「香港公營房屋討論區」發文，指自己一出生就住公屋，見盡「公屋世界」問題，「被迫在這個極端惡劣環境長大」。他又列出住公屋6大「地獄」位，直指「痛不欲生，生不如死」。

樓主稱住公屋「痛不欲生」。（AI生成圖片）

公屋問題1：石屎易損壞常要裝修

樓主表示，公屋室內石屎容易塌陷崩裂，常要維修，也因此須忍受修葺產生的灰塵，影響呼吸系統。

公屋問題2：保安不知所謂

樓主稱，入住公屋後會被保安「激死」，形容公屋保安工作態度「超級不知所謂」。

樓主認為，保安質素是住公屋其中1個問題。（《回魂夜》電影截圖）

公屋問題3：租金無止境增加

樓主說，入住公屋後，要承受「沒有盡頭的租金加幅」，形容「每年都擔驚受怕，最後搞到精神衰弱」。

公屋問題4：鄰居是非多

樓主稱，公屋最多「三姑六婆是非精」，要融入這圈子，就要成為「三姑六婆」，否則會變成「怪異一族」被人排斥。

樓主認為，鄰居質素也是住公屋其中1個問題。（《香港愛情故事》劇照）

公屋問題5：鄰居噪音滋擾

樓主指出，住公屋會被鄰居噪音滋擾，卻投訴無門，「最後你可能會發狂失控，傷人入獄」。

屋問題6：遇變態怪異鄰居

樓主稱，住公屋很大機會遇到「變態黐線鄰居」、「怪異人士」，屆時會終日惶恐不安、疑神疑鬼。

樓主強調，公屋只適合能夠吃「苦中苦」的人，否則不要申請公屋。（資料圖片）

住戶籲申請公屋前想清楚

樓主強調，公屋只適合能夠吃「苦中苦」的人，否則不要申請公屋，「公屋世界的悲苦淒慘！好多人都不會明！這麼辛苦排隊進入這個地獄，值得嗎？如果你自問不能吃苦中苦，就不要入來公屋世界了！」。

至於為何覺得公屋是「地獄」，但仍住公屋，樓主解釋自己一出生就住公屋，稱「我不想住公屋的！我只是沒有選擇，因為我一出世已經在公屋世界」。

樓主又稱，「我不想住公屋的！我只是沒有選擇」。（AI生成圖片）

網民批說「風涼話」：交返間公屋出嚟囉

大部份網民看過帖文都指摘樓主說「風涼話」不知足，「住緊公屋好囂張，不知所謂」、「冇屋住咪仲慘！」、「身在福中不知福」、「咁慘呀，唔好住，交返間屋出嚟囉」、「用得納稅人錢住公屋真係唔好有咩要求」、「既然感覺公屋這麼多壞處，搬出就是」、「無病呻吟不可取」、「有公屋住已經好好啦，仲要喺度呻，有啲人住劏房㗎唔知足」。

也有網民認為，住公屋是否有問題，主要看鄰居質素，「租平，左右鄰舍正常，就值得感恩」、「我隔籬單位成日傳啲臭味出嚟， 我單位都聞到，好難頂，所以大家講得啱，住公屋冇問題，主要係你啲鄰居係咩質素」。