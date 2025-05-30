門口被小偷作「這記號」！查出意思極屈辱　一文看懂竊賊勘查標記

內地一名男子近日返家時，意外發現自家門口牆上被畫上奇怪符號，懷疑可能與竊賊有關。



為了求證，他隨即上網搜尋相關資訊，未料查完當場沉默，原來符號的含義竟是——「這戶人家沒錢可偷」，讓他哭笑不得，自嘲：

被小偷當面羞辱了。

內地一名男子發現家門被畫上奇怪符號，懷疑與竊賊有關，未料上網一查符號含義竟是「這戶人家沒錢可偷」。（微博影片截圖）

點圖放大看看網上流傳小偷常用的「勘查標記」及其意思：

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門口現異常符號「已被小偷做標記」

一段影片流傳於社群平台，一名男子表示，當天返家時發現門旁牆壁出現不明記號，他憶起警方曾公開過小偷常用的「勘查標記」，便上網找圖對照，結果發現自己家門外的符號竟是代表：

屋內貧困、無財可取。

讓他頓時語塞，只能苦笑面對這場「來自小偷的羞辱」。

網友笑：沒東西可偷更傷人

影片引發大批網友熱議，不少人被這出「誅心式偷竊」逗樂，紛紛留言：

「至少不用擔心失竊」

「罵就罵吧，平安最重要」

「這小偷太直接了」

「這應該算是最高級的羞辱吧」

「比偷走東西還傷人」



也有網友理性提醒，雖然這次符號代表「無值錢財物」，但仍應警惕住宅安全，若發現可疑記號應盡速報警處理，避免成為犯罪分子觀察的目標。

小偷符號暗語早有案例

事實上，過去內地多地警方曾提醒民眾，小偷為便於分工、辨識行竊目標，常會在住宅門口畫上隱晦符號。例如「圈圈加叉」可能代表家中無人、「三角形」表示家中單身女性、「打勾」則可能是適合行竊的標的物。

警方建議民眾，若發現自家門口出現來路不明的記號，應拍照存證並聯繫當地派出所報案處理，同時加強門窗安全、提高警覺，避免成為潛在受害者。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：住家被小偷作記號！他查出「完整暗號意思」糗大了，一張圖秒懂自家分類】