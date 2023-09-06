旅遊注意｜酒店門外唔好掛「清潔房間吊牌」？內行人指出兩大原因
撰文：聯合新聞網
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不少人住酒店都習慣在門把掛上「清潔吊牌」，以示意需要客房清潔服務。
不過日前有專家警告，這個作法暗藏潛在的風險。
因為留下清潔標誌會讓竊賊知道該間房目前無人，且吊牌很有可能變成闖入房間的工具。
點圖看看YouTuber示範用清潔房間吊牌打開酒店房門有多容易：
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很多旅客為求方便，會在外出時，直接把「清潔吊牌」掛在門把上，但這個行為其實是在暗示小偷「這間房現在沒人」，反而增加被偷竊的機率。
ADT總經理米歇爾·貝內特（Michele Bennett）便表示，若想整理房間，建議房客直接通知酒店櫃台人員，且清潔期間盡量待在房內。
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他也補充，現在為了減少成本，酒店大多不希望遊客每天都要求客房清潔。
另外，根據英媒「太陽報」報道，一名YouTuber也曾拍攝一支影片，展示他如何利用「掛牌」輕鬆打開酒店房門，這顯示酒店房門並不一定如旅客所想像的安全。
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