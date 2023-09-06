旅遊注意｜酒店門外唔好掛「清潔房間吊牌」？內行人指出兩大原因

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

不少人住酒店都習慣在門把掛上「清潔吊牌」，以示意需要客房清潔服務。

不過日前有專家警告，這個作法暗藏潛在的風險。

因為留下清潔標誌會讓竊賊知道該間房目前無人，且吊牌很有可能變成闖入房間的工具。

點圖看看YouTuber示範用清潔房間吊牌打開酒店房門有多容易：

+4
旅遊注意｜客房用品能帶走嗎？酒店前經理：這些可放心拿日本旅遊回程「做漏1件事」唔見15000日圓　網民：剛去東京都試過讓富豪為所欲為的神秘旅行社　大衛像下進餐　借真企鵝返酒店玩

很多旅客為求方便，會在外出時，直接把「清潔吊牌」掛在門把上，但這個行為其實是在暗示小偷「這間房現在沒人」，反而增加被偷竊的機率。

ADT總經理米歇爾·貝內特（Michele Bennett）便表示，若想整理房間，建議房客直接通知酒店櫃台人員，且清潔期間盡量待在房內。

【相關圖輯】旅遊注意｜酒店房門底驚見長勾伸入　內行網友教幾招防賊人入侵（點圖放大瀏覽）：

+12

他也補充，現在為了減少成本，酒店大多不希望遊客每天都要求客房清潔。

另外，根據英媒「太陽報」報道，一名YouTuber也曾拍攝一支影片，展示他如何利用「掛牌」輕鬆打開酒店房門，這顯示酒店房門並不一定如旅客所想像的安全。

【相關圖輯】酒店用剩番梘去咗邊？「回收再用」過程曝光震驚網民：唔知好過知（點擊放大瀏覽）：

+19
泰國大量旅遊景點設「外國人票價」惹議　英文票價可比泰文貴10倍【旅遊注意】T恤圖案不准有蛇　南非機場要求男童脫衣才可登機日本度蜜月慘被丟低　原地等到天黑後續更慘：現在悔婚還來得及嗎0+3︱世上「最幸福」國家旅遊勝地重啟　惟一個新規定嚇跑遊客日本旅遊注意｜頑童殺入熱門登山景點破壞路牌　網民：會搞出人命泰國海灘旅遊　5歲童遭群猴攻擊 　勇父「1打10」負傷救愛子日本一蘭就分店遭搗亂嚴厲警告　頑童「起飛腳」破壞陳設還拍片坐日航商務艙飛東京　備註「素食飛機餐」　食物送來只有一條蕉

延伸閱讀：

古蹟又遭殃！遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠17萬維修費

《等晶播種》：偶戲演出的虎尾大日本製糖，點燃戰爭的台日記憶修復

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

旅遊注意系列
酒店
旅遊注意
搶劫
熱話
聯合新聞網