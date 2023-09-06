旅遊注意｜酒店門外唔好掛「清潔房間吊牌」？內行人指出兩大原因

不少人住酒店都習慣在門把掛上「清潔吊牌」，以示意需要客房清潔服務。



不過日前有專家警告，這個作法暗藏潛在的風險。

因為留下清潔標誌會讓竊賊知道該間房目前無人，且吊牌很有可能變成闖入房間的工具。

點圖看看YouTuber示範用清潔房間吊牌打開酒店房門有多容易：

+ 4

很多旅客為求方便，會在外出時，直接把「清潔吊牌」掛在門把上，但這個行為其實是在暗示小偷「這間房現在沒人」，反而增加被偷竊的機率。

ADT總經理米歇爾·貝內特（Michele Bennett）便表示，若想整理房間，建議房客直接通知酒店櫃台人員，且清潔期間盡量待在房內。

【相關圖輯】旅遊注意｜酒店房門底驚見長勾伸入 內行網友教幾招防賊人入侵（點圖放大瀏覽）：

+ 12

他也補充，現在為了減少成本，酒店大多不希望遊客每天都要求客房清潔。

另外，根據英媒「太陽報」報道，一名YouTuber也曾拍攝一支影片，展示他如何利用「掛牌」輕鬆打開酒店房門，這顯示酒店房門並不一定如旅客所想像的安全。

【相關圖輯】酒店用剩番梘去咗邊？「回收再用」過程曝光震驚網民：唔知好過知（點擊放大瀏覽）：

+ 19

延伸閱讀：

古蹟又遭殃！遊客爬義大利海神噴泉雕像毀損 恐賠17萬維修費

《等晶播種》：偶戲演出的虎尾大日本製糖，點燃戰爭的台日記憶修復

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】