家中突然出現神秘記號總是會讓人警惕。



有網友發文分享，說自己家的落地窗上出現了神祕記號，讓她懷疑自家是不是被小偷盯上了。

露台落地窗驚現神秘記號 女網友擔心被小偷盯上 過來人教這樣做（01製圖）

過來人分享以往住處也有被做記號 結果小偷真的來了（點圖放大閱讀）：

+ 16

原PO在Dcard發文，表示突然發現家中一片不起眼的落地窗上居然有一個用手畫上去記號。由於光線的緣故記號並不明顯，但仔細看就能發現在窗戶朝外的一側有一個符號。

原PO表示她當下十分慌張，趕緊詢問家人有沒有亂畫，但他們也都否認。有人猜測是三個月前的打掃阿姨無聊亂畫的，但她認為最近一直颳風下雨，記號不可能留這麼久。

原PO表示這個落地窗位於家中側邊的小陽台，旁邊跟另一棟的住戶緊緊相連，平時應該只有自家的人能碰到。但由於樓層不高，她認為有可能是小偷作祟，如果是晚上夜深人靜時，且對方全身穿黑色，那她確實看不出來有人在窗外。

而且，原PO的家人習慣把落地窗打開透氣，即便沒人在家也不會關，有人想進來可以說是輕而易舉。但家人們對此只說「再觀察」，沒有進行處理，讓她十分擔心，於是詢問網友的意見。

文章引來許多網友留言，表示不要小看小偷：

「我住在五樓，結果小偷從六樓往下爬到鐵窗打開安全鎖進來偷，我真的從沒想過有人會從那個地方進來」

「我曾經在台北萬華的大樓社區，親眼目睹小偷從九樓徒手爬到十樓的浴室窗戶鑽進去」

「我姑姑家裡五樓，六樓頂樓加蓋，那時候租給一對年輕夫妻，小偷直接剪斷窗外的那個鐵條進去偷竊。真的要偷他們感覺幾層樓都上得去」



還有很多網友建議原PO鎖好窗戶並加裝監視器：

「我們家之前遭竊過2次（還好每次都及時發現，沒有財物損失），在安裝防盜+顯眼處貼貼紙後就沒有再發生過」

「家人改不掉不鎖落地窗的習慣的話，至少買個監視器，小偷真的會從頂樓爬下來的」

「最簡單的方式就是：門窗鎖好、買個防盜器之類的放在窗邊，一有動靜就會開始叫。之前我們家整棟公寓信箱也被做記號，然後鄰居買防盜器，有一天小偷真的剛好去闖他空門，誤觸直接大響，後來調監視器就抓到人了」



【延伸閱讀】咁樣偷手機都得？手法熟練如魔術師 警察一查揭疑犯「驚人身份」（點圖放大瀏覽）：

+ 10

延伸閱讀：

女公務員流行帶便當？他不解「累又耗時」 網揭關鍵：不只為省錢或減肥

1家三口電費270元「公共電費近3倍」 他無奈：住大樓的痛

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】