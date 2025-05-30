為公司賣命通頂加班　HR提醒要打卡下班　打工仔怒：我一路番緊工

到底打卡記錄上下班時間是否合理？有打工仔於網上發文分享職場辛酸事，有次他與全組同事「通頂」加班，趕着完成招標事宜，至翌早8時半，他收到人事部電話提醒收工離開公司時要打卡記錄，他指出一直加班沒離開，人事部仍繼續要求他立即去門口打卡記錄。樓主認為要求無理，不滿指「我都冇收工，打咩卡番工啫？」，然後就掛斷了電話。沒料到至當月月底時，人事部的另一項要求令他更感無奈。



有打工仔於網上發文，不滿有次通頂加班，被人事部提醒記得下班要打卡。（《受夠了！我要炒老細》劇照）

該打工仔於Threads以「一句說話，收HR X」為題發文，憶述早前他與全組同事「通頂」加班，趕着完成招標事宜，翌晨8時半，「做到靈魂出竅之際」，座枱電話響起。

HR提醒要打卡下班 通頂加班打工仔嬲爆

人事部同事表示，「早晨，溫馨提示你噚晚收工冇打卡走，提提你下次收工記得打卡」，樓主指出「我OT通咗頂，都冇收工」，人事部同事繼續按規例辦事，「明白，咁你而家出門口，幫我打番卡做番記錄」，樓主即時火起，理論說「我都冇收工，打咩卡番工啫！我一路都番緊工呀，你明唔明呀？」，然後就掛斷了電話。

樓主補充說，當月月尾，人事部給了他一份Excel表格，要求補填沒打卡上下班的時間，他以「反白眼」表情符號形容當刻反應。（《大叔的愛》劇照）

HR後續舉動令打工仔反白眼

因不少網民好奇後續，樓主其後補充說，當月月尾，人事部給了他一份Excel表格，是整個月的打卡紀錄，「叫我填番啲窿窿，跟住畀Team head（組長）簽名作實」，連組長也要填該份表格，沒有一個人能夠倖免，他以「反白眼」表情符號形容當刻反應。

有網民指出，「咁唔信員工，咁使鬼同佢賣命」。（《他馬克老闆》劇照）

網民：人性比SOP/公司制度更令員工信服

不少網民指出，員工為公司加班賣命，人性處理上班時間比按章辦事更凝聚人心，「咁唔信員工，咁使鬼同佢賣命」、「淨係識睇幾點返，唔睇人幾點走」、「今時今日，份工仲要打卡嘅，辭職算吧啦」、「人性比SOP/公司制度，更令員工信服」 、「喺屋企度嘢、寫稿通頂、個客半夜三更扭計、同外國客開zoom會，係咪有得計工時？」、「如果份工唔係計時薪嘅話，打卡其實有乜X嘢用？」。

有自稱前人事部員工的網民表示，「雖然我HR出身（而家轉咗做OM），但真心覺得好多HR唔識做人。打卡都要睇係咩工種，你茶餐廳、餐廳真係要，你office做咩睇打卡？咩年紀？你放工WhatsApp人個啲唔係工作時間。老老實實，成日認為人哋偷懶、會早走，睇打卡咁緊嘅人，其實自己就係最鍾意偷懶個個」。

有網民認為，打卡是保障自己，「一陣公司話你今日無開工record盞攞嚟嘈，如果HR要斷日計返工record嘅話一陣又有排搞」。（《大叔的愛》劇照）

網民：打卡保障自己

不過也有網民認為，打卡是保障自己，「又唔係喎，保障番自己，就算無收工，都應該要喺今日官方開工時間之前打卡收工，再即刻打番卡開工。一陣公司話你今日無開工record盞攞嚟嘈，如果HR要斷日計返工record嘅話一陣又有排搞」、「打卡其實真係好老土，但搞到要打卡，其實就係有為數不少嘅前人玩爛咗個信任」、「其實個HR都係公事公辦」。