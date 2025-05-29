飛蟻大軍殺入觀塘！專家教4招殺滅飛蟻防入屋　殺蟲水亂用仲衰？

【飛蟻／白蟻／跡象／白蟻怕什麼／怎麼處理】本港天氣不穩，今午 （5月29日）一度發出黃色暴雨警告。雨天是飛蟻活躍季節，有觀塘藍田麗港城街坊於Facebook群組「麗港城討論區」發布影片，見到大廈外牆有大批飛蟻飛舞，提醒「飛蟻大軍來到，大家快快關窗」。



有觀塘藍田麗港城街坊提醒「飛蟻大軍來到，大家快快關窗」。（Facebook群組「麗港城討論區」影片截圖）

有觀塘藍田麗港城街坊提醒「飛蟻大軍來到，大家快快關窗」。（Facebook群組「麗港城討論區」影片截圖）

有觀塘藍田麗港城街坊提醒「飛蟻大軍來到，大家快快關窗」。（Facebook群組「麗港城討論區」影片截圖）

專家教預防及殺滅飛蟻入屋方法

滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。

專家教4招預防及殺滅飛蟻入屋▼▼▼

發現白蟻怎麼辦？

1）剛飛進來的大水蟻 可以用殺蟲水

如果大家發現白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或用吸塵器吸掉。

專家提醒，切勿效法網路方法在燈下放置水盆，否則會引來更多蟻群！

2）已經築巢的白蟻 千萬別用殺蟲水

如果家裏已經有白蟻築巢，看見蟻道或被破壞的家具，千萬不要噴殺蟲水，或是撬白蟻的巢穴！這樣做只能殺死眼前所看見的白蟻，隱藏的大軍很可能會因此被驚動，開始挪窩、轉移、擴散，造成更大面積危害。

應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員到府處理。同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。

白蟻對人的傷害屬於延遲攻擊大於直接攻擊，牠們還可能偷偷吃掉房屋建築、文物古建、通訊電纜，完事還假裝無事發生躲起來，所以大家千萬不要小看區區的小白蟻！

值得一提的是，白蟻分飛繁殖的時間常集中在晚上7時到9時，由於白蟻有趨光性，市民可在此期間關緊門窗，盡量關掉室內燈光。若急需燈光照明，可使用低光源燈代替強光燈。

白蟻分飛期影響到的樓層高達30多層，也就是說白蟻飛行的高度能達到100多米，所以住高層的朋友也要注意防範，傍晚外出前務必關燈、關上窗戶！