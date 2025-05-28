報稅小心！港男報稅做錯1事　$2500稅款驚變$7.6萬　稅局竟咁處理

【報稅2025／交稅／交稅須知／交稅計算】又到報稅季節，但緊記要小心填表，否則隨時「大出血」！有港男於社交平台發相發文，指他2023/24課稅年度被稅務局評定要交稅逾7.6萬元，令他大感詫異。幸好提出反對後，稅務局修改評稅，他只需繳交約2,500元稅款，事後批評「稅局真係屈得就屈」。



事件引來網民熱議，有人感到驚訝，「差咁遠？」、「亂嚟！見到都嚇一跳！」。不過也有多名網民看到樓主上載的相片後，拆解「出事」原因，原來是樓主報稅時做錯1件事而導致事件，「自己報錯利得稅，叫屈你？」。



又到報稅季節，但緊記要小心填表。（資料圖片）

報稅交稅都要檢查清楚！該港男於5月23日在社交平台Threads發布稅務局信件相片，指他在2023/24課稅年度，被稅務局評定須繳交超過7.6萬元稅款，他認為稅款金額高得離譜，提出反對。

港男反對評稅 稅款7.6萬元減至2,500元相差九成

最終稅務局修改評稅，樓主只需繳交約2,500元稅款，批評「稅局真係屈得就屈，好彩反對有效，唔係破產都唔掂，2,500變76,000」。

以「個人入息課稅」評定後，樓主2023/24課稅年度應繳稅款為2,496元，大減逾九成。（gatx001／Threads）

從稅務局於3月21日發出的「取消應繳稅款通知書」信件見到，當時稅務局以「利得稅」作為評稅，2023/24課稅年度應繳稅款為76,494元，但由於樓主「選擇個人入息課稅」，稅務局重新評定，取消了這筆稅款。而以「個人入息課稅」評定後，樓主2023/24課稅年度應繳稅款為2,496元，大減逾九成。

網民看過帖文議論紛紛，有人感到驚訝，「差咁遠？」、「亂嚟！見到都嚇一跳！」。（資料圖片）

網民震驚：差咁遠？

網民看過帖文議論紛紛，有人感到驚訝，「差咁遠？」、「亂嚟！見到都嚇一跳！」。也有網民稱遇過同類事件，「我試過連續3年評錯稅，明明屋企已婚有個小學生，同一個2蚊長者，都話我單身無子女，要我預繳十萬（因為佢跌到落17%個度好和味），我最後反對到其實只係要交5,000蚊」、「真係呢兩三年成日錯，有習慣會copy 一份先寄，真係填啱晒，稅局話冇供養父母，咁上訴填表，再交多次父母資料，結果計一個，再上訴，先計返兩個，根本唔使交稅」、「你過份過我，我係交2,000幾評要交20,000幾」。

網民看到樓主上載的相片後，拆解「出事」原因。（gatx001／Threads）

網民拆解 港男報稅填錯1項「出事」

不過也有多名網民看到樓主上載的相片後，拆解「出事」原因，是樓主報稅時錯誤以「利得稅」作為評稅所致，「你似剔漏嘢多啲喎」、「之前冇take到PA（Personal Assessment，個人入息課稅）啊」、「真，封信show晒條數出嚟，無理由會屈你交咁多」、「自己X唔識報，仲要人哋做多嘢幫你reassess一次」、「自己報錯利得稅，叫屈你？」。

另有網民建議改用網上報稅，減少錯誤，「用eTax報，好似準好多，起碼冇咗人手入錯入漏嘅risk」。