日本靚仔KOL實測15款防曬！鳥取砂丘曬背3小時　結果曝光網上瘋傳

炎夏將至，不少人開始為戶外活動準備防曬用品，但市面上種類繁多令人難以選擇。近日有2位日本靚仔網紅在鳥取砂丘親身進行防曬實測，將15款市面常見防曬產品，包括防曬霜、噴霧型防曬品、蜜粉、粉底液，以及刷式粉狀防曬品，塗在背部及手臂，在相同條件下暴曬3小時，他們大讚其中開架彩妝平價防曬產品有用。



實測防曬短片引來網民熱議，有網民表示「結果都有參考價值」，可以作為購買防曬產品的建議，但許多網民同時質疑一向熱門的防曬品牌結果竟強差人意，令人難以置信，「係咪你哋用得唔啱喳？」、「賣廣告賣到咁出面？」。



影片引發軒然大波，其中1名網紅事後再拍攝影片，解釋部份產品並非無效，全因原本只作補塗之用，「若單獨使用，基本上無法提供完整防曬保護」，同時提出防曬3大貼士，提醒大家要有效防曬。



背部搽上15款產品 暴曬3小時

該2名男網紅「s_katsuya_」和「shushu_223_」4月23日在instagram上載影片，表示為了找出真正「有用」的防曬產品，特意選擇陽光猛烈的鳥取砂丘作為測試場地，事前得到鳥取砂丘遊客中心的允許。影片可見，其中1人背部貼上多條黑色膠紙，分成多格，並將15款防曬霜、噴霧、蜜粉、粉底液及刷式粉狀產品等防曬產品，依照標準用量每平方厘米1毫克均勻塗抹在每格背部肌膚上，繼而在猛烈陽光下暴曬3小時。

實驗以每平方厘米塗抹1毫克防曬產品為標準，於同樣位置與氣候條件下進行對比測試。（影片截圖）

兩位日本網紅在鳥取砂丘實測15款防曬品，並將背部與手臂曝曬三小時。（影片截圖）

兩位日本網紅在鳥取砂丘實測15款防曬品，並將背部與手臂曝曬3小時。 （影片截圖）

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結果分為4類 開架品牌同樣出色

他們最終按照結果將產品表現分為4類，分別是「容易曬傷」、「普通表現」、「意外好用」及「完全無曬傷」，他們各自推介3款，即合共6款表現出色的產品，當中包括開架品牌︰

1. 理膚泉UVIDEA ANTHELIOS TONE UP CREAM (ROSY) （每日高效提亮粉色防曬霜）

容量︰30毫升

售價︰3,245日圓（約175港元）

理膚泉UVIDEA ANTHELIOS TONE UP CREAM (ROSY) （網上圖片）

2. Bioré UV Aqua Rich Airy Hold Cream SPF50+/PA++++（碧柔清爽水感防曬精華）

容量︰70毫升

售價︰1,427日圓（約77港元）

Bioré UV Aqua Rich Airy Hold Cream SPF50+/PA++++（網上圖片）

3. Nivea UV Water Essence EX SPF 50+ PA++++（清爽水感防曬精華EX）

容量︰80毫升

售價︰984日圓（約54港元）

Nivea UV Water Essence EX SPF 50+ PA++++（網上圖片）

4. NARIS UP by365 Powder UV Cream SPF50 PA++++

容量︰60毫升

售價︰990日圓（54港元）

NARIS UP by365 Powder UV Cream SPF50 PA++++（網上圖片）

5. Rohto SKIN AQUA Hyaluron Serum UV SPF50 PA++++（樂敦高濃度玻尿酸保濕防曬精華）

容量︰70毫升

售價︰1,320日圓（約72港元）

Rohto SKIN AQUA Hyaluron Serum UV SPF50 PA++++（網上圖片）

6. Sofina Skin Care UV Protect Emulsion 01 Moisturizing SPF50+ PA++++（長效補濕護膚防曬乳霜）

容量︰30毫升

售價︰3,300日圓（約178港元）

Sofina Skin Care UV Protect Emulsion 01 Moisturizing SPF50+ PA++++（網上圖片）

網民質疑是否賣廣告

帖文引起大量網民討論，不少人表示測試真實具參考價值，「原來平價都可以好有效」、「買防曬要睇實測唔係睇廣告」，亦有網民表示驚訝，「一直用開嘅品牌竟然曬到紅晒」、「被黑色膠帶貼住個嗰部位無曬傷，黑色膠帶先係最勁」、「係咪用法唔啱喳？」，但亦有人質疑該2名網紅是否賣廣告。

有數款產品表現令人驚艷，完全未見曬黑跡象。（影片截圖）

有數款產品表現令人驚艷，完全未見曬黑跡象。（影片截圖）

有數款產品表現令人驚艷，完全未見曬黑跡象。（影片截圖）

僅靠蜜粉、噴霧類難有效防曬 補塗方式更關鍵

測試內容引來各界質疑，「shushu_223_」5月中再出影片，解釋刷式粉末、蜜粉及防曬噴霧等產品並非「無效」，可能只是使用方式出錯，因而令到曬傷比較明顯，他指出「這些產品本來就屬於『補塗』用途，若只靠蜜粉或刷式粉單獨使用，基本上無法提供完整防曬保護」，粉狀防曬產品若要達到理想效果，必須每平方厘米使用2毫克，但由於2毫克在臉上屬於「厚妝」，所以難以在日常生活中達成，這類產品並非「主要防線」。

他建議，如果已經上妝，不妨選用日常防曬霜作為補塗，「有些噴霧型產品實際上分佈均勻，覆蓋力好，防曬效果更理想」。

根據測試結果，兩位網紅亦各自推薦3款實用且效果突出的產品。（影片截圖）

根據測試結果，兩位網紅亦各自推薦3款實用且效果突出的產品。（影片截圖）

根據測試結果，兩位網紅亦各自推薦3款實用且效果突出的產品。（影片截圖）

根據測試結果，兩位網紅亦各自推薦3款實用且效果突出的產品。（影片截圖）

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防曬3大要訣：份量、補塗、物理遮擋缺一不可

「shushu_223_」強調防曬真正關鍵在於使用方式，提出3大建議：

1. 足夠塗抹：每平方厘米至少塗抹1毫克產品；

2. 定時補塗：每2至3小時補一次，流汗後尤需加強；

3. 物理遮擋：佩戴帽子和穿上防曬衣更能有效阻擋紫外線。

（綜合）