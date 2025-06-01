新加坡組屋大火！大叔與家人爭執後疑放火　弟爆內情：非首次縱火

一言不合就縱火？新加坡有組屋發生大火，至少燒毀2個單位，有居民指現場數度傳出爆炸聲，期間有女住戶嘗試衝回火場找回貴重物品。火勢其後被撲滅後，組屋2層樓的走廊燒到一片漆黑，電器和窗戶燒至扭曲，1名51歲男住戶涉嫌縱火被捕。



疑犯弟弟爆內情，直指兄長非首次縱火，事發前1天才因為與家人爭執，在單位內燒報紙和衣物以洩忿，驚動消防上門，之前也試過在鄰居單位外放火，而這次更釀成大禍。



新加坡有組屋發生火警，1名男住客疑與家人爭執後縱火。（網上圖片）

當地傳媒報道，事發於黃埔惹蘭登德蘭的組屋，5月29日上午11時許，2樓有單位失火，不斷冒出濃煙，火警至少焚毀2個單位，導致5人送院，有女傷者想入屋取回財物，一度硬闖火場。

2層樓火勢嚴重 男住戶涉縱火被捕

大火波及組屋數個樓層，2樓和3樓最嚴重，走廊和客廳的家具全被燒毀，到處一片焦黑，電器、窗戶燒融變形，地面滿是灰燼。民防部隊指，火警波及2樓和3樓走廊外物品，2戶單位內部被波及，消防隊員疏散了40名居民，5人因吸入濃煙送院，其中1名51歲男子清醒送院，其後涉惡作劇縱火被捕，案件仍然在查。

組屋單位被嚴重焚毀。（網上圖片）

疑犯弟爆兄長非首次縱火

組屋的居民表示，當日早上遠遠就見到大廈單位冒出大量濃煙，火勢猛烈得吞沒走廊，還傳出數次爆炸聲。45歲的居民迪恩向當地傳媒透露，他正是被捕男子的同父異母弟弟，兄長本身前科累累，已不是首次縱火。

組屋的2樓和3樓被大火嚴重焚毀。（網上圖片）

火警期間消防隊員疏散了40名居民。（網上圖片）

前一晚已在家中燒報紙衣物洩忿

迪恩指，母親和兄長住在事發單位，起火時侄兒身處樓下，聽見哥哥大喊「起火了」便馬上報警，可惜火勢仍蔓延開去。他又大爆兄長已不是首次縱火，過去曾在鄰居單位外縱火被捕，甚至案發前一晚，哥哥和家人爭執，回家後疑想洩忿，竟在單位內燒報紙及衣物，幸火勢未蔓延，仍驚動了消防上門。

迪恩還為衝回火場的母親解釋，由於以往兄弟姊妹都住在單位內，屋內有許多貴重物品和文件。火警初起時母親不在單位內，想衝回火場取回那些物件，但被侄兒及時阻止，事後因為吸入過量濃煙送院，現時已回家休養。

（綜合）